HOROSCOP 2019. Previziuni complete pentru toate zodiile - Viața Balanțelor se transformă

HOROSCOP 2019. Vesti bune, 2019 este anul de a o lua de la capat. Uita de treburile uzuale, uita de cum stii sa faci totul – acest an este despre a ne scutura viata ca sa putem face mai mult din ce rezoneaza cu noi la nivel profund si personal.

Asta poate sa insemne sa iti parasesti o cariera, o reputatie, o relatie sau un mod vechi de a face lucruri pentru ceva ce simti ca iti aduce mai multa satisfactie emotionala.

Mai poate sa insemne sa te rupi de traditii ca sa iti creezi obiceiuri noi care sa rezoneze mai mult cu inima ta. Afla mai multe despre intreg contextul astral al anului 2019 aici.

Iata ce aduce anul 2019 pentru fiecare zodie in parte.

HOROSCOP 2019. BERBEC

Ai o bucurie enorma sa initiezi lucruri, iar 2019 iti ofera din plin oportunitatea de a face exact asta. Anul 2019 va fi despre consolidare. Toate proiectele in care ai fost implicat in ultima vreme au nevoie de atentia ta. Ia in serios toate planurile si ambitiile pe care le ai. Munceste din greu la punerea lor in practica, iar rezultatele si recompensele nu vor intarzia sa apare. Daca nu esti sigur ce vrei, atunci ai oportunitatea de a te analiza, de a explora si de a te (re)gasi.

Luna Martie va fi hotaratoare in acest sens, cand Uranus se va intoarce in sectorul resurselor. Apoi, Jupiter in a 9-a casa solara din zodia ta, in timp ce Nodul lunar Nord este retrograd in Rac tot anul. La acestea se adauga si eclipsa de Soare din 2 iulie. Ce inseamna pentru tine aceste evenimente astrale? Imbunatatirea vietii pe care o duci, calatorii in interes personal sau de afaceri. Nu uita, insa, sa te si odihnesti, pentru a te recupera dupa atata munca.

HOROSCOP 2019. TAUR

Noteaza ziua de 6 martie 2019 in calendar. Atunci Uranus se va intoarce in semnul tau si va ramane aici pana in aprilie 2026. Nu este nicio exagerare sa spui ca aceasta va fi una dintre cele mai importante perioade din viata ta. De ce? Pentru ca Uranus este despre revolutie, despre libertate, despre individualitate si despre schimbare. Din cauza naturii fixe a semnului tau zodiacal, apreciezi stabilitatea.

Dar, chiar si daca rutina ta este foarte bine stabilita, o mica schimbare va fi utila. 2019 poate fi oportunitatea ta de a improspata anumite zone din viata ta. Cu trei planete aflate in zodia “sora” de Pamant – Capricorn – (Soare, Saturn, Pluto) ai tendinta sa fii putin mai aventuros decat de obicei, mai deschis la idei noi si la noi inceputuri. Nu este exclus sa incepi un proiect pe cont propriu, o afacere care sa-ti aduca un venit suplimentar. Planeta care iti guverneaza zodia – Venus – face echipa perfecta cu Pluto, ceea ce-ti da un optimist care te pune la treaba. Esti pregatit sa imbratisezi toate oportunitatile care iti pot schimba semnificativ viata ?

HOROSCOP 2019. GEMENI

Sectorul relatiilor straluceste de-a dreptul pe masura ce Jupiter intra din ce in ce mai mult in Sagetator. Ceea ce este foarte benefic pentru Gemeni, este ca tranzitul patronului zodiei Sagetator – Jupiter – iti influenteaza pozitiv relatiile de orice natura. Cu cat esti mai atent la interactiunile cu ceilalti, cu atat mai mult cresc sansele ca relatiile cu ei sa fie armonioase. Sosirea lui Uranus in Casa a 12-a solara din zodia ta, in luna martie, adune un alt plus in ceea ce priveste relatiile profunde.

Orice problema aparuta in cuplu pana acum isi gaseste rezolvarea. In plan financiar, eclipsa de soare de la inceputul lui Iulie, impreuna cu tranzitul retrograd al Nodului lunar Nord prin Rac iti cresc sansele unui castig substantial in a doua parte a anului. Trebuie, insa, sa iti gestionezi cu precautie resursele. Munca asidua iti aduce rezultate, dar trebuie si sa te odihnesti.

