HOROSCOP 2019. Previziunile lui Nostradamus pentru anul viitor. Profetul ar fi prevăzut sfârșitul lumii. A câta oară?

HOROSCOP 2019. Previziuni Nostradamus 2019. Profetie, destin sau stiinta? Tu in ce alegi SA CREZI?



HOROSCOP 2019 Previziuni Nostradamus 2019. Cine a fost Nostradamus si de ce oamenii continua sa fie asa de interesati sa afle informatii descoperite in catrenele sale ? Nostradamus a fost cel mai mare profet care a existat vreodata pe aceasta Planeta. In una din celebrele sale scrieri, a facut predictii pentru 1000 ani in avans.



HOROSCOP 2019 Iata mai jos una din profetiile sale importante pentru 2019. Este oare ea credibila sau nu ? Este cazul sa o hranim cu energia de panica si atentie, sau sa alegem sa hranim cu atentia noastra o alta linie de destin, cum ar fi cea in care profetia sa nu se implineste, asa cum a fost cu multe altele ?



HOROSCOP 2019 Previziuni Nostradamus 2019. Sa aflam ce spune Nostradamus si ce spun si specialistii vremurilor noastre.



HOROSCOP 2019 Nostradamus a murit in 1566 iar dupa moartea sa multe din profetiile sale s-au implinit. Evenimente precum Revolutia Franceza, marele foc din Londra, primul razboi mondial si nasterea lui Hitler si a nazismul au fost cele mai izbitoare. In cartile sale, el a scris si despre moartea presedintelui John F. Kennedy si a Printesei Diana. Din pacate, a avut dreptate.



HOROSCOP 2019 Din cauza multor din previziunile sale implinite, oamenii inca dau mult credit catrenelor sale.



HOROSCOP 2019 Pentru 2019, Nostradamus vine, printre ale predictii, si cu o veste proasta pentru omenire, predictie care poate semana panica. Ca sa fie tacamul complet, si alti profeti isi bazeaza profetiile tot pe profetiile lui Nostradamus fara a cita sursa, intarind astfel respectiva profetie si trimitand omenirii noi vibratii de panica.

HOROSCOP 2019 Nostradamus ar fi prevazut ca lumea se va sfarsi in 2019 in urma coliziunii cu un asteroid.



HOROSCOP 2019 Exista o portiune de text in catrenele sale care releva posibilitatea ca Terra sa fie izbita de un corp ceresc venit din spatiu, culminand cu distrugerea sa.



HOROSCOP 2019 “Soarele va fi complet eclipsat, un nou corp ceresc va trece prin cerurile noastre. Monstrul va fi vazut in plina lumina zilei. Astronomii ii vor interpreta efectele asupra corpului intr-un fel, iar oamenii nu vor avea provizii suficiente pentru a face fata penuriei.”

HOROSCOP 2019 Previziuni Nostradamus 2019. De ce ar trebui sa luam in calcul aceasta previziune a lui Nostradamus ?



HOROSCOP 2019 In 2002, specialistii NASA au detectat un asteroid de dimensiuni mari a carei traiectorie indica clar directia spre Pamant. Numele i-a fost dat “2002 NT7”. Desi pare mic in comparatie cu Terra, este suficient cat sa distruga tot ce este viu prin impactul sau.



HOROSCOP 2019 Asteroidul 2002 NT7 este un corp ceresc aflat in apropiere de Terra al carui diametru este de aproximativ 1,5 – 2 km. A fost clasificat drept “obiect ceresc de hazard” pentru ca orbita sa il aduce mai aproape de Pamant din cand in cand. La inceput, imediat ce acesta a fost descoperit, NASA a afirmat ca sunt sanse de 1 la un milion ca un impact sa aiba loc in preajma datei de 1 februarie 2019 intre asteroid si Terra. Ulterior, in doar 4 zile, noi studii au dovedit ca amenintarea impactului este cu mult mai mica. La inceput, a avut un rating de 0.06 pe scala Palermo iar dupa noi calcule acesta a scazut la -0.25.

