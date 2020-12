Horoscop 2021 Săgetător. Mihai Voropchievici, horoscop post-coronavirus pentru zodia Săgetător

Numerologic, 2021 este un an 5, iar 5 este la extrema între 1 și 9 și atunci trebuie să păstreze un echilibru. în 2021, echilibrul vine cu provocări.

2021 este an provocator, a spus Mihai Voropchievici, sâmbătă, la emisiunea ”Adevăruri ascunse” de la Antena 3.

Totuși, 2021 este un an pașnic. 5 este nervos, agitat, iritabil, este un an al inteligenței. Nu se face nimic haotic în acest an. Sănătatea se îmbunătățește anul viitor și se recapătă stabilitatea financiară. 5 e cifra norocului, dar e un noroc schimbător. Trebuie să ne mulțumim cu ce avem, să fie economi. Moderație este cheia anului 2021.

Horoscop 2021. Îmbunătățirea condițiilor de viață va fi prioritară anul viitor

Fiecare va căută acest lucru, pentru că nu li se mai permite să mintă celor care promit. Îmbunătățirea condițiilor de viață se va face cu eforturi foarte mari, pentru că avem datorii mari în spate.

Vor fi beneficii financiare după aportul fiecărei zodii. Atenție! Potrivit lui Mihai Voropchievici, nu toate zodiile vor fi bogate în anul următor. Trebuie să ne debarasăm de rutină și să lăsăm la o parte toate prejudecățile din 2020.

5 e câteodată violent. în 2021 trebuie să uităm de violență, se vrea un an pașnic!

Horoscop 2021 Săgetător, cu Mihai Voropchievici

În 2021, Săgetătorii au un an calm și prosper. În dragoste sunt stimulați și ies din rutină. La muncă sunt mult mai solicitați anul viitor. Săgetătorii vor învăța lucruri noi în 2021.

Horoscop post-coronavirus Săgetător, cu Mihai Voropchievici

Renunțați la obiceiurile proaste, fiți moderați! E posibil să vă îngrășați. Anul 2021 aduce tentații amoroase, noroc la bani, carieră și în viața socială. Va trebui să aveți grijă cum vă manifestați personalitatea.