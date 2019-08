HOROSCOP 21 AUGUST. Gemenii au încredere, Balanțele trebuie să dedice timp celor dragi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 21 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 21 AUGUST; astazi este ziua in care planeta Venus, cea care in astrologie raspunde de iubire, relatii si bani, planeta armoniei si frumusetii paraseste zodia Leu si isi incepe relatia cu noua sa gazda Fecioara. Venus se alatura razboinicului Marte, planeta lui “a face” care deja s-a obisnuit cu Fecioara de duminica de cand a ajuns aici. Venus in Fecioara ne schimba total abordarea in dragoste dar si cea din relatia cu proprii bani. Vrem sa facem bani ? Vom fi mai atenti si pragmatici cu modurile de a-i avea si de a-i gestiona iar Marte ne va sustine sa muncim sustinut pentru a-i castiga. Vrem relatii iubitoare si echilibrate ?

HOROSCOP 21 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Sensurile tale suplimentare senzoriale sunt capabile sa fie foarte ascutite, umplandu-ti mintea cu scenarii fanteziste. Aceste imagini din capul tau nu sunt insa chiar asa de nerealiste cum ai crede. Astazi va fi o zi una sa asculti de ghidarea ta interioara, acel aspect din tine care este tunat sa prinda cele mai subtile mesaje din interior. Nu toata lumea le poate capta.

HOROSCOP 21 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi ai putea simti nevoia sa adaugi putina fantezie in rutina zilnica. Ai pe cineva in minte pe care ai dori sa il sageteze Cupidon ? Nu te baza sa faca altcineva munca in locul tau. Iesi si fa anumite antrenamente ca sa fii pregatit atunci cand vezi obiectul dorintei tale cum traverseaza o camera aglomerata. Mentine lucrurile usoare si vesele azi.

HOROSCOP 21 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Lucrurile se vor derula usor si placut azi, dandu-ti incredere si speranta pentru viitor. Asta, in schimb, te va ajuta sa gandesti mai pozitiv si sa dezvolti determinarea si puterea necesara de a inchide usa trecutului pentru totdeauna. Este timpul sa privesti spre viitor si sa iti construiesti calea spre primavara urmatoare in noii tai termeni.

