HOROSCOP 21 iulie 2019. Berbecii nu sunt capabili de nicio decizie, Gemenii primesc iubire din partea celor dragi

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 21 IULIE 2019; Venus a avut o activitate intensa toata saptamana si in ultima sa zi are o noua miscare de forta, fiind in opozitie cu Pluto in Capricorn. Dragostea poate sa ia o turnura misterioasa. Te poti simti atras de o persoana enigmatica si sa nu ii poti rezista. Si obsesiile pentru orice aspect ce tine de relatii sunt o probabilitate azi si un subiect de atentie. Sau te poti prinde intr-o batalie de putere in cadrul unei relatii de parteneriat. In orice caz, combinatia de opozitie Venus Pluto iti poate face sangele sa circule mai intens ca sa depasesti o provocare in viata ta amoroasa din prezent.

HOROSCOP Si banii sunt importanti ca tema cand Venus e in opozitie cu Pluto. Te poti simti cu spatele pus la zid, financiar vorbind. Dar esti un supravietuitor si poti decide ca oricare ar fi provocarea, sa te ridici si sa iti faci treaba, achiti datoriile si sa nu lasi loc de erori.

HOROSCOP Tot azi e ziua cand Mercur retrograd, de ieri in Rac, asa cum scrie AICI cu influenta pentru toate zodiile, este in conjunctie cu Soarele in penultima sa zi in Rac. Acesta este mereu un moment important in ciclul lui Mercur. Un mod vechi de gandire se incheie si o noua idee prinde radacini in mintea ta. Gata, ai terminat sa tot privesti inapoi, sa tot revizitezi si revezi ce a fost. Esti pregatit sa faci pasi mici dar siguri si sa testezi idei noi. Este natural sa te preocupi sau ingrijorezi pentru ce va veni, pentru ca nu vezi inca nimic, ai doar o dorinta, un vis, un plan. Mercur este inca retrograd, nu uita. Pana dupa 1 august cand revine la miscarea directa tot ce ai de facut este sa te relaxezi, sa faci pasi mici de tentativa si sa testezi apele inainte de a te pregati de noi inceputuri.

HOROSCOP Luna este inca in Pesti in aceasta zi superba de duminica si are numai aspecte placute pentru noi !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire !

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Astazi este posibil sa vezi ca nu esti capabil sa iti decizii critice intr-o fractiune de secunda si probabil te vei indoi si intreba cum e mai bine. Familia ta va fi focusul tau azi. Si iubirea pluteste in aer iar seara o vei petrece cel mai probabil cu persoana spre care iti bate inima cu dedicare.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Daca cumva te afli intr-o stare de conflict sau litigiu, este mult mai bine sa o lasi sa fie lamurita in instanta. Nu iti face singur dreptate, are cine si sunt specializati in asa ceva. Flexibilitatea ta te ajuta mereu sa traversezi vremuri dificile. Dar uneori convingerea ta si curajul sunt interpretate gresit drept rigiditate. Inmoaie-ti atitudinea daca vrei sa arati ca altii gresesc. Tonul face muzica.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Este total adevarat si nu e asa de dificil de acceptat : familia ta va fi scara spre succes si te va binecuvanta cu norocul de care ai nevoie. Vei avea un start excelent de zi de acasa, sub iubirea acestora, stare care te va tine toata ziua. Vei realiza ca bogatia nu sta in cate milioane de lei pe care ii ai ci in numarul de inimi pe care le-ai cucerit cu zambetul tau de milioane.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.