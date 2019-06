HOROSCOP 21 IUNIE. Berbecii au parte de lucruri intense, Gemenii se canalizează pe plăcerile vieții

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 21 IUNIE. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 21 IUNIE 2019; brusc, astazi si incepand de astazi, ne simtim ca si cum ne-am mutat intr-un cu totul alt teritoriu. Astazi este o zi importanta cu trei evenimente mari in astrologie si astronomie. Astazi are loc solstitiul de vara 2019 si Soarele intra in zodia Rac – La multi ani, Racilor, incepe luna voastra !

Da, sezonul Gemeni ne-a dat un start senzational al verii prin energia sa sociala si comunicarea activa. Insa acum ca se termina zilele cu Soarele in Gemeni, este timpul si pentru noi sa incetinim ritmurile si sa ne scufundam in alt tip de energie. Exact asta vom primi de la sezonul Racului. Aceasta luna este una gentila in care vom fi mai sensibili si mult mai conectati cu emotiile noastre decat in orice alta luna si zodie din an. Este timpul sa ne oprim din a fi in miscare mereu si sa ne uitam si ce simtim.

HOROSCOP 21 IUNIE. Tot astazi, Neptun, indepartata planeta a viselor, iluziilor si imaginatiei isi incepe calatoria de 5 luni de stationare retrograda, umplandu-ne aerul cu vise si dorinte romantice. Vei simti si tu dupa ce tanjeste inima ta. Cum vei raspunde acestor trairi depinde de tine, iar daca nu te simti confortabil cu atata emotie, va fi mai dificil pentru tine. cheia este sa lasi aceste sentimente sa te spele, sa lasi apele sa curga si sa iti curete inima. Sa dai drumul viselor neimplinite si tanjelilor nostalgice si sa te uiti ce are viitorul pregatit pentru tine.

HOROSCOP 21 IUNIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Lucrurile pot deveni destul de intense astazi, Berbecule, din pricina celor trei evenimente astrale prezentate. Va fi multa informatie ce vine spre tine, dar nu toata va fi de calitate pentru tine. Fii destept si filtreaza tot si nu lasa nimic sa te opreasca din ce aduce bucurie inimii tale. Foloseste creativitatea ca sa gasesti cai de a ocoli obstacolele. Experiente de acest gen sunt necesare ca sa iti dai seama cat de puternic poti fi.

HOROSCOP 21 IUNIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Capul iti poate zumzai de activitate astazi, Taurule. Dintr-o data se pare ca becul verde ti s-a aprins. Esti ca pe scena si toata puterea mintii iti este testata. Fie ca esti gata fie ca nu, provocarile sunt aici ca sa te ajute sa intelegi importanta individualitatii. Ai personalitate, nu copia pe nimeni, spune-ti opinia cu orice risc. Fii tu insuti si gandeste pentru tine !

HOROSCOP 21 IUNIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi ti se recomanda sa te focusezi pe placerile simple ale vietii, Geamanule. Nu te simti ca si cum trebuie sa mergi distante lungi ca sa te implici in activitati recreative scumpe ca sa gasesti fericirea si pacea. Realizeaza ca tot ce ai nevoie se afla in interiorul tau. Scufunda-te in deliciile naturii. Zambeste la Soare, Luna si stele. Da-ti seama ca in jur exista frumusete si ea nu costa nimic. Nu ai nevoie de lucruri costisitoare ca sa simti azi aceste adevaruri.

