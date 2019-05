HOROSCOP 21 MAI. Gemenii comunică excelent, Berbecii sunt sclipitori din punct de vedere intelectual

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 21 MAI. Iata horoscopul zilei de MARTI 21 MAI 2019; si ce zi este astazi ! Poate cea mai importanta zi a saptamanii astrale… Atat Soarele cat si Mercur intra astazi in zodia Gemeni si astazi se intalnesc aici intr-o conjunctie de zile mari ! Cu Mercur miscandu-se cu mare viteza, planurile ni se executa iar comunicarea este brici. Multa vorba, multe intalniri, multe socializari ne asteapta cu Soarele in Gemeni pentru o luna si cu Mercur in plina forta ajuns la el acasa, in Gemeni.

La multi ani tuturor Gemenilor ! Va incepe sezonul cu acest mare eveniment astral ce da tuturor vant in pupa. Faptul ca Soarele si Mercur intra fix in acelasi timp in sociabilul si guralivul Gemeni este lesne de inteles ca se lasa cu beneficiile specifice acestei zodii pentru toata lumea. Cu totii ne putem astepta la o zi ce ne va stimula urias, cu calatorii, cu intalniri, cu vesti, cu comunicari de miza. Suntem cu totii ca un card de pasarele vesele intr-o dimineata de vara ! Cum iti va merge o luna cu Soarele in Gemeni si cum iti schimba ritmul si viata ?

HOROSCOP 21 MAI. O idee pe care o ai pe rol de la mijlocul lunii martie sau mai devreme ajunge la o concluzie finala. Gandirea si vorbirea pe acest subiect iti este, in sfarsit, clara, deci stii ce ai de facut de acum incolo. Poti face o miscare importanta sau poti primi o informatie importanta, o bucata de puzzle care vine si completeaza totul.

HOROSCOP 21 MAI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Soarele si Mercur intra astazi ambii in zodia Gemeni si in sectorul tau mental si asta iti va aprinde puternic puterea mintii. Tu esti oricum briliant in mod natural, dar acum esti super motivat sa absorbi noi informatii. Dar nu este vorba doar de a invata ceva nou din carti sau de pe net ; spiritul tau neodihnit te poate trimite intr-un drum sa investighezi o noua activitate, o noua locatie. Mai mult, acum esti un vorbitor de nota 10, deci foloseste acest avantaj astral daca ai de vorbit in public sau de facut filmari. Atat doar, nu uita sa verifici din cand in cand ce mai face inima ta. Apar schimbari substantiale pentru zodia ta in urmatoarea luna cat timp Soarele este in zodia Gemeni si suntem influentati de aceste caracteristici.

HOROSCOP 21 MAI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Fii pe faza la o idee ce iti poate aduce bani cash in plus zilele acestea. Soarele si Mercur intra astazi ambii in zodia Gemeni si in zona ta financiara si asta iti va trezi inventivitatea cand vine vorba de a face bani. Poate vei fi inspirat de o conversatie care te face sa te gandesti la noi directii de facut bani sau capeti perspective proaspete despre abilitatile tale. Si pentru ca Mercur este planeta ce da puterea mintii, este o zi ideala sa incepi sa iti dezvolti o abilitatea din care sa ai de beneficiat in mod practic. O sedinta de brainstorming va fi savuroasa si un pas spre o noua directie. Apar schimbari substantiale pentru zodia ta in urmatoarea luna cat timp Soarele este in zodia Gemeni si suntem influentati de aceste caracteristici.

HOROSCOP 21 MAI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Soarele si Mercur intra azi ambii in zodia ta si iti va energiza intelectul si exprimarea de sine incepand de azi. Talentul tau de a comunica va fi la cote maxime mai ales cand vine vorba de idei proaspete, umor sau sa inveti pe cineva ceva. Sa acumulezi si sa diseminezi informatii este specialitatea ta, dar ai nevoie de ascultatori care sa inteleaga cu adevarat ce spui. Acum totul este sa fii in contact cu ce vrei sa exprimi si apoi sa exprimi din toata inima. Te poti inscrie la un curs pentru ca mintea iti absoarbe noi fapte si concepte imediat. Apar schimbari substantiale pentru zodia ta in urmatoarea luna cat timp Soarele este in zodia Gemeni si suntem influentati de aceste caracteristici.

