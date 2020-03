HOROSCOP 21 MARTIE. Gemenii pun punct planurilor, Balanțele trebuie să facă o schimbare din interior

HOROSCOP 21 MARTIE. Cand lordul karmei schimba zodia este veste mare in astrologie si in vietile noastre. Incepe un nou capitol pentru toate zodiile, dar si pentru noi ca si colectivitate pentru ca Varsatorul inseamna “noi”, umanitate, intreg, grupuri sociale. Pentru unii care au avut pe Saturn in Varsator la momentul nasterii lor, acesti 3 ani inseamna ca vor trai momentul vietii numit “revenirea lui Saturn”.

HOROSCOP 21 MARTIE. Saturn revine in viata fiecaruia dupa 28-29 ani, atat are nevoie sa parcurga toate cele 12 zodii, iar cand se intampla se simte si in viata persoanei. Mai multe despre revenirea lui Saturn pentru fiecare intr-un nou articol in curand.

HOROSCOP 21 MARTIE. Azi Luna e in Pesti, ne ridica si ne activeaza antenele intuitiei. Poti simti cum se schimba timpurile ? Suntem in fata unor modificari substantiale, multe sunt de bun augur desi acum nu ne putem da seama de asa ceva. Simtim ca ceva mare se intampla in aer din pricina miscarii saturniene. Saturn este lordul karmei, are o energie rece, dura dar dreapta. Aduce limitari, lectii dar si recompense. Nu ne merge cu superficialitatea, cu jumatatile de masura cand Saturn e in actiune. Ce ne va aduce acest nou tranzit ?

HOROSCOP 21 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Poate ca vrei sa fii in clipele tale zen in aceasta zi, dar simtul responsabilitatii personale ar trebui sa fie mai presus de orice. Nu este cazul insa nici sa te simti vinovat sau vulnerabil in fata opiniilor si intruziunilor altor oameni. Ramai centrat in adevarul tau si fa-ti partea de treaba cu raspundere. Lucrurile se vor schimba inevitabil si ceea ce va deveni normal in saptamanile urmatoare va pune fundatia pentru multe noutati ale urmatorilor ani. Vor exista progrese, deci gandeste in avans si planifica.

HOROSCOP 21 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Cunoasterea te va proteja de intruziuni inutile ale altora in lumea ta interioara. Nu ai nevoie de opinii si certuri cand este evident ca vremurile sunt de asa natura incat ai nevoie de auto analiza si de o perspectiva pozitiva asupra vietii. Ia-ti timpul necesar ca sa te organizezi si sa aduci ordine in gandurile tale. Finalul zbaterii nu pare ca este aproape si, desi pot sa mai dureze luni de zile in care lucrurile sa fie in afara controlului, totusi ai tot ce iti trebuie ca sa functionezi bine in orice mod posibil.

HOROSCOP 21 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Poate ca te-ai gandit ca vei pune punct unora din planurile tale dar poate ca viata e mai puternica decat planurile si te invata sa nu fii agatat de ele. In timp ce poti crede ca ce iti propui va duce inevitabil intr-o anumita directie, traim vremuri in care iti este indicat sa le abordezi cu mai multa flexibilitate pentru ca totul este mult mai relativ decat credea oricine. Din fericire, tu esti, intr-un fel, pregatit pentru orice. Da mintii tale spatiu ca sa vina cu noi planuri si perspective ca sa iti poti redirecta atentia spre ce conteaza acum cu adevarat.

