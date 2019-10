HOROSCOP 21 OCTOMBRIE. Peștii au rezultate în muncă, Săgetătorii sunt agitați

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 21 OCTOMBRIE 2019; Venus este in trigon cu Neptun azi si ne ofera o zi de luni romantica si colorata in roz. Ai putea crede ca este o zi de luni ca oricare alta dar nu e asa. Aceasta face ca stelele sa straluceasca mai puternic si inima sa iti cante cu bucurie. Venus e planeta iubirii si relatiilor iar Neptun este si el maestrul romantismului visator, deci este o zi speciala. Ia persoana iubita si faceti ceva ce va place amandurora.

Umple-ti sufletul cu iubire si cu poezie. Sentimentele sunt inaltatoare si esti mult mai dispus sa ierti orice greseli vechi.

Marte in Balanta este in cuadratura cu Nodurile lunare si pun lumina pe o decizie importanta. Cand decizi ceva, alegi o optiune si le inchizi pe celelalte. Asadar, orice actiune intreprinzi diseara va taia legaturi cu trecutul si te va seta pe un nou curs al vietii. Este un moment decisiv si important in timp. Te simti bine dispus, gratie lui Venus si Neptun, deci asigura-te ca nu spui “da” doar sa faci pe plac altcuiva. Nu iti ignora propriile dorinte. Fii sincer.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o zi buna pentru vesti bune, in special in legatura cu caminul tau. Se prea poate ca unele schimbari pozitive sa apara sau sa urmeze in curand. Te gandesti la o mutare, redecorare sau renovare ? Orice ar fi, toate semnele indica faptul ca schimbarile sunt pentru mai bine. Intr-o forma sau alta, in curand vei avea beneficii legate de locuinta ce te vor bucura.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Vestile bune din taramuri indepartate te pot face azi sa te simti bine despre viata ta si sa anticipezi cu nerabdare viitorul. Gandirea iti este ascutita si clara. Este o zi buna sa iti faci planuri, in special daca ele implica calatoria sau educatia. Daca ai sentimentul ca saptamanile urmatoare iti vor aduce schimbari semnificative in bine, instinctele tale sunt corecte. Ai toate motivele sa sarbatoresti in curand.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cand dai imaginatiei tale cale deschisa, ai un mod foarte creativ de a te exprima pe tine insuti. Astazi te poti simti in forma pentru a vorbi in public sau sa scrii creativ. Poti face o prezentare intr-un mod unic sau sa pui laolalta o propunere. Comunicarea intr-un mod mai intim va inmuia inima oricui aflat in fata ta azi. Nu te retine.

