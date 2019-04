HOROSCOP 22 APRILIE. Berbecii au parte de tensiuni, Taurii sunt nervoși și agitați

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 22 APRILIE. Iata horoscopul zilei de LUNI 22 APRILIE 2019, prima zi plina in pamanteanul Taur. Ai nevoie de calm, de ratiune pentru a putea controla impulsurile. Soarele si Uranus fac conjunctie in Taur, iar zodiile schimba ce e de schimbat. Luna este in Sagetator si te poti simti mai nelinistit. Ai nevoie de mai multa rabdare si de mai putine conflicte cu cei din jur. Indreapta-ti atentia spre subiecte de discutie elevate, filosofice si intelectuale!



HOROSCOP 22 APRILIE. Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP 22 APRILIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Apar dificultati si tensiuni ce te forteaza sa mergi pe varful degetelor. Esti tentat sa tipi la oameni. Ai grija, deci, sa iti mentii calmul. Musca-ti limba daca este nevoie, pentru a nu folosi cuvinte urate la adresa celor dragi.

HOROSCOP 22 APRILIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Haosul si dezordinea par sa stapaneasca ziua. Esti foarte nervos si agitat. Ii judeci nedrept pe ceilalti si nici nu iei cele mai bune decizii. De aceea este recomandat sa fii mai rezervat si sa nu te arunci cu capul inainte. Ai sanse mari sa comiti erori pe care sa nu le poti repara. Regrupeaza-te, limpezeste-ti mintea!

HOROSCOP 22 APRILIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O zi perfecta pentru a purta un dialog cu tine insuti despre multe aspecte din viata ta. Relaxeaza-te putin si analizeaza ce vrei cu adevarat. Care sunt nevoile tale, ce-ti lipseste. Ai grija de starea ta de sanatate, odihneste-te mai mult pentru a-ti ridica starea de spirit.

