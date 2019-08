HOROSCOP 22 AUGUST. Gemenii sunt pregătiți pentru surprize, Vărsătorii au o zi excelentă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 22 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi JOI 22 AUGUST 2019 ; astazi este ultima zi a Soarelui in stralucitoarea, regala si maiestuoasa zodie Leu. Multumim pentru tot ce a adus bun aceasta luna si ne pregatim de final de vara dar mai ales de un nou inceput in forta pentru o toamna eficienta, rodnica, muncitoare, organizata. Cine poate gazdui un sezon de harnicie alta decat Fecioara ? Cu Marte si Venus deja instalate in Fecioara, sustinand noua energie cu care actionam si cu care ne construim si derulam relatiile in amor si cu banii, de maine Soarele intra in Fecioara si imprumuta toate caracteristicile de personalitate ale acestei zodii pe care ni le trimite prin razele sale calde de toamna o luna de zile.

Ai incredere in Fecioara ca te ajuta in orice proces, fie ca este vorba despre ce initiat in sezonul eclipselor sau nu.

HOROSCOP 22 AUGUST. Multa lume are perceptia despre Fecioare ca sunt persoane exagerat de puse pe munca meticuloasa si prea perfectioniste, cicalitoare in dorinta lor ca totul sa iasa excelent. Insa exista anumite calitati unice ale acestei zodii. Cat timp Soarele este aici, cu totii vom beneficia de ele, indiferent in ce zodie suntem. Asadar, sa profitam si sa ne “imbracam” haina de Fecioara pana pe 22 septembrie cu eficienta si succes !

HOROSCOP 22 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi te simti bine si asta te face sa fii volubil si deschis spre exterior. In contrapartida, vei obtine beneficiul de a-ti extinde reteaua de cunostinte. Dinamismul si abilitatile de relationare, impreuna cu calitatea oamenilor cu care esti in contact duc la o combinatie castigatoare ce te ajuta sa progresezi frumos.

HOROSCOP 22 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Trecutul poate veni azi sa te bantuie si este timpul sa gasesti solutii permanente si asumate care au radacini undeva inapoi in timp. Incearca sa inchizi usa unui capitol al vietii tale si oricarui aspect ce apartine trecutului. Doar asa poti pasi ferm spre viitor, traind experiente noi total diferite de tot ce a fost. Fa-ti timp azi sa te relaxezi cu adevarat, exact asa cum iti place tie.

HOROSCOP 22 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fii pregatit pentru surprize placute si dezvoltari minunate azi care iti vor creste starea de spirit si te vor face fericit cu adevarat. Este ceea ce ai nevoie ca sa scapi de tendintele pesimiste si sa ai o viziune mai pozitiva si optimista asupra viitorului tau. Doar asa poti gestiona orice probleme apar mult mai eficient si sa obtii progrese.

