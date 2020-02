HOROSCOP 22 FEBRUARIE. Gemenii trebuie să-și respecte valoarea muncii, Vărsătorii au o zi benefică

HOROSCOP 22 FEBRUARIE. Ar trebui sa te simti liber ca pasarea cerului, sa te conectezi cu oamenii ce iti plac si sa explorezi orice ti se pare minunat. Electrizantul Uranus in combinatie cu Soarele aduce aceasta energie ce te face sa iti dai seama ca esti foarte bine acolo unde esti, nu ai unde sa fii in alta parte unde sa iti fie mai bine. Dedica ziua iesirii cu prietenii, cu anturajul tau social.

HOROSCOP 22 FEBRUARIE. Maine avem Luna Noua in emotionalul Pesti ce navigheaza aproape de Mercur retrograd tot in Pesti.

HOROSCOP 22 FEBRUARIE. Va fi timpul sa revizitam ceva ce asteapta demult sa isi deschida aripile ce poate fi legat de unele emotii mai vechi ce trebuie si ele rezolvate. Dar nu azi. Azi bucura-te de aceasta atmosfera si conecteaza-te la inocenta din tine si la pofta de viata.

HOROSCOP 22 FEBRUARIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi vei obtine o noua informatie esentiala care sa iti valideze un obiectiv important, fie ca esti implicat in cursuri de la care sa o inveti, fie ca nu. Ai un sentiment bun ca lucrurile functioneaza si proiectele in care esti implicat sunt pe drumul bun. Tine-ti mintea in alerta dar relaxata ca sa poti avea acces la noi inspiratii si revelatii. Fa-ti si timp pentru recreere si relaxare. Abordeaza orice subiect cu usurinta si nu impacientat ca trebuie sa il rezolvi si stii peste noapte. Savureaza procesul descoperirii.

HOROSCOP 22 FEBRUARIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Sa spui exact ce vrei sa spui poate sa fie un scop mai complicat de implinit azi. Te poti simti ca si cum ai limba legata in fata unei audiente, dar probabil ca esti prea critic cu tine. Nu e nevoie sa te indoiesti de emotiile pe care le ai pentru ca ele iti sunt clare, iar mesajul nu trebuie sa fie perfect ci doar sincer si la obiect. Vorbeste din inima cu oricine ai de vorbit azi.

HOROSCOP 22 FEBRUARIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Respecta valoarea muncii tale sustinute. O mentalitate de “vine-usor-pleaca-usor” te tine departe de a fi mai precaut cu banii acum. Trebuie sa fii sigur ca primesti nu doar ce meriti dar si suficienti bani ca sa iti implinesti cu ei lucrurile importante pentru tine. Ca sa te simti abundent, nu te mai gandi la ce nu ai inca ci la ce ai deja. Bogatia nu este un castig material ci o stare mentala.

