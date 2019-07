HOROSCOP 22 IULIE. Capricornii sunt foarte ocupați la muncă, Gemenii au parte de o zi strălucitoare

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 22 IULIE. Iata horoscopul zilei de azi, LUNI 22 iulie 2018, ultima zi cu Soarele in zodia Rac pana in 2020. Am avut o luna la dispozitie in care energia Racului activata de Soare sa ne ajute sa ne reconectam cu starea de acasa, de oameni dragi, de familie si sa revizitam ce gandim despre toate aceste domenii in raport cu puterea personala. Unde o cedam de dragul celorlalti ? Unde ne simtim ca acasa si unde nu ? Ce putem schimba la noi pentru ca aceste elemente specifice ale Racului sa se aseze frumos in viata noastra zi de zi si sa ne aduca beneficii si nu blocaje sau stres ?

HOROSCOP 22 IULIE. Cu “temele” facute sau ajutati de cele doua eclipse care au avut loc in timp ce Soarele a fost in Rac, ne pregatim pentru o perioada de putere personala activata la maxim. De maine, spunem bun venit sezonului Leului timp de o luna de zile, timp in care Soarele stationeaza la el acasa, in zodia sa preferata, zodia Leului pe care o si guverneaza.

Ce ne da tuturor Leul cat timp traim sub influenta lui?

HOROSCOP 22 IULIE. Ne da putere, valoare, stralucire, incredere, demnitate, atitudine de lider, forta. Soarele este planeta energiei, vitalitatii si a constiintei divine. Leul este semnul creativitatii si a iubirii de viata. Sigur ca Leii vor beneficia cel mai mult acum, dar indiferent in ce zodie esti, vei simti pe pielea ta schimbarile din timpul tranzitului Soarelui in Leu. Soarele te va umple de energie, pasiune, creativitate si stralucire.



HOROSCOP 22 IULIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Fiecare om are propriile sale abilitati naturale, spunea Aristotel. Si pentru tine aceste vorbe sunt astazi adevar. Talentele tale naturale vor fi recunoscute la locul de munca. Cei egali tie te vor privi ca fiind deasupra lor si superiorii tai te vor incuraja sa atingi si mai multe rezultate. Dar, ca mereu, fii atent sa te asiguri ca succesul nu vine mana in mana cu aroganta. Ramai cu picioarele pe pamant si tine minte ca egoul ridicat este inaintea unei caderi.

HOROSCOP 22 IULIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi, astrele iti recomanda si te vad stand departe de o anumita asociere. Retine ca esti suficient de capabil sa te descurci de unul singur cu proiecte mari profesionale. Esti foarte bun sa conduci si sa coordonezi echipe mari si sa extragi munca facuta de ei dupa vointa ta.

HOROSCOP 22 IULIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ziua este stralucitoare si marile si oceanele sunt calme azi pentru tine. Vei petrece timp cu partenerul de viata, te vei putea implica in activitati din locuinte, cel putin asta ti-ar prinde bine. Chiar si activitati de rutina precum gatit si curatenie va crea o legatura puternica intre voi doi.

