HOROSCOP 22 IUNIE. Taurii interacționează cu cei dragi, Gemenii sunt prietenoși

HOROSCOP 22 IUNIE. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 22 IUNIE 2019; dupa ziua intensa de ieri care a dat startul unei noi energii pentru toata lumea, mai soft, mai visatoare, mai emotionala, iata ca si Luna se aliniaza acesteia si ne muta de la inceputul pana la finele zilei din cap in inima. Ieri – in cea mai lunga zi a anului – Soarele s-a instalat in emotionalul si sensibilul Rac, semn de apa, visare si empatie, familie si cei dragi, pentru o luna, deci si noi ne vom schimba prioritatile urmand Soarele precum floarea-soarelui. Tot de ieri, Neptun, planeta visarii, imaginatiei, iluziilor, este in stationare retrograda 5 luni in Pesti, zodia pe care o coordoneaza.

HOROSCOP 22 IUNIE. Iar azi, Luna se muta din Varsator in Pesti, iar ziua poate incepe mai rece si detasata emotional insa pana la finele ei se dovedeste a fi calduroasa si insorita sufleteste.

HOROSCOP 22 IUNIE. Cu Luna in Varsator, in prima parte a zilei mintea continua sa proceseze evenimentele din aceasta saptamana, unele poate chiar intense, conflictuale, cautand acum abordari mai pozitive si cooperante pentru binele tuturor. O dimineata de sambata este tocmai buna pentru a procesa asa ceva si a gasi noi moduri de abordare. Relatiile pot parea mai distante dimineata, dar nimic ingrijorator si fara solicitari ce sa implice efort. Daca insa vrei sa construiesti o comuniune sufleteasca mai mare, iata ca ai sansa pe seara cand Luna se muta in Pestii cei sensibili si iar ne conectam emotional la toti cei pe care ii iubim.

HOROSCOP 22 IUNIE. Sentimentele curg cu usurinta acum ca un fluviu de colo colo si suntem cu totii mult mai inclinati sa ascultam si sa ne impartasim sufletul.



HOROSCOP 22 IUNIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu ai nevoie sa te aventurezi pe meleaguri salbatice sau in varf de munte spre a gasi intelepciunea pe care o cauti. Tu esti deja intelept la acest moment. Adevarul este ca putin aer proaspat nu are cum sa iti strice, desigur. Insa, daca te bucuri de stare de confort si liniste la tine acasa poate sa fie cea mai buna tactica spirituala a momentului. Momentele de solitudine iti sunt extrem de eficiente pentru a-ti realinia mintea, corpul si sufletyul. Contemplarea in tacere iti da timp sa asculti inspiratia care iti vine din suflet. Rumi spunea “lasa tacerea sa fie arta pe care o practici”.

HOROSCOP 22 IUNIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Interactiunile pline de viata cu cei dragi si cu prietenii iti domina ziua. Aceste conversatii vor fi placute fie ca sunt profunde sau raman superficiale. Poate ca vei fi vizitat si de muza despre cum sa iti implinesti visele sau sa iti rezolvi aspecte din copilarie. Nu trebuie sa simti o presiune ca sa rezolvi aceste subiecte. Urmareste sa ai conexiuni emotionale cu inimile asemanatoare tie. Acestea sunt reamintiri ale Cosmosului ca nu trebuie sa calatoresti de unul singur aceasta calatorie numita viata.

HOROSCOP 22 IUNIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi benefica sa fii in sincronicitate cu colegii, clientii, partenerii de orice fel. Vrei sa ajuti oricum poti si abordarea ta prietenoasa ii pune pe oameni in stare relaxata cand isi discuta viata personala. Totusi, partea opusa a acestui raport emotional este ca te poti pierde usor in interesele si preocuparile altei persoane. De exemplu, poti ajunge sa dai camasa de pe tine cuiva iar tu sa ramai in frig dezbracat – ca figura de stil. Solutia cea mai buna este sa ii imputernicesti pe altii fara sa te vitregesti tu de nimic. Fii cel ce ii ridica pe altii, nu cel ce te coboara pe tine.

