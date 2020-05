Horoscop 22 mai. Taurii sunt agitați, Leii sunt preocupați de modul cum arată

Azi este despre a fi impreuna. Indiferent de dezamagiri, iluzii, vise neimplinire, cineva este langa tine pentru a-ti oferi suportul. Fa pasul in fata, chiar daca nu vezi bine drumul. Vei primi ghidarea!

Horoscop 22 mai. Luna in Gemeni iti da aripi

Venus si Mercur fac conjunctie si te anunta sa ai incredere in inima ta. Ce-ti spune? Vorbeste tare? Tipa la tine? N-ar fi de mirare avand in vedere faptul ca in ultima vreme ai neglijat-o teribil. Acum fa liniste si ascult-o!

Venus in Gemeni, in miscare retrograda, aduce vindecare! Lasa durerea sa dispara. Poate nu-ti va placea ce auzi, poate nu-ti va placea ce vezi, dar e nevoie ca sa poti merge mai departe.

Luna noua in Gemeni aduce si mai multa emotie. Poate te simti vulnerabil, dar traieste aceste sentimente eliberatoare care te vor ajuta sa faci pasul inainte. E vremea unui nou inceput. Unul solid, care iti da putere, care te face sa te simti norocos!

Horoscop 22 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este o zi benefica sa te gandesti in detaliu la proiecte noi care sa iti aduca din toamna rezultate bune in urma unor investitii substantiale in viitorul tau. Familia ta este fundatia succesului tau si cat timp nu uiti asta, vei primi si inspiratii vitale. Zambetul tau va cuceri multe inimi azi.

Horoscop 22 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Dincolo de toata agitatia si ritmul de munca in care esti prins, vei reusi sa iti mentii simtul umorului. Si de ce nu ? Pana la urma, tu esti expert in a genera portii de ras printre cei dragi. Si azi esti intr-o dispozitie gregara si asa se explica totul. Automat esti si o gazda excelenta daca intentionezi sa inviti lume la tine.

Horoscop 22 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Taraste-te in afara casei, fa ceva cumparaturi sau chiar mergi in magazine de decoratiuni interioare. Ti se preconizeaza anumite schimbari de décor in locuinta care pesemne iti vor consuma din economii si te vor forta sa iti recalibrezi bugetul, insa nu vei regreta aceasta abordare extravaganta. Totul are un scop care este pentru binele tau si al familiei, pana la urma.



