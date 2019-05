HOROSCOP 22 mai. Berbecii sunt foarte sensibili astăzi, Taurii sunt predispuși la tensiuni

HOROSCOP. Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de MIERCURI 22 MAI 2019; dupa ce ziua de ieri ne-a introdus in mare viteza in sezonul Gemeni, o data ce Soarele si Mercur au intrat in acelasi timp ieri in aceasta zodie, iata astazi o noua energie astrala la dispozitia noastra. Marte cel razboinic si impulsiv este in sextil cu rebelul Uranus in Taur, deci sa ne asteptam la o portie serioasa de entuziasm imprevizibil. Este un fel de energie agitata ca in “Fast and furious”, puternica, eficienta, care te ajuta sa faci schimbari rapid. Este pozitiva, electrizanta si noroc cu Luna in Capricorn ca ne mentine cu picioarele pe pamant.



HOROSCOP Acest sextil dintre Marte si Uranus creeaza ca o racheta de entuziasm pentru fiecare!



HOROSCOP Totul se intampla incredibil de rapid si vei fi surprins cat de multe lucruri poti realiza intr-o singura zi. Marte raspunde, asa cum stim, de impulsul nostru de a actiona, de tot ceea ce facem, de motivele care ne imping sa actionam. In combinatie cu Uranus… sa te tii ! Marte-Uranus astazi aduce solutii inovatoare, in special pe subiecte ce tin de casa, de finante si de aspecte practice, tehnice, mecanice … si chiar sexuale ! Libidoul iti este sus pana la cer. Aceasta este oportunitatea ta sa faci lucrurile rapid si bine.



HOROSCOP La multi ani tuturor Gemenilor ! Suntem in sezonul vostru si energia Gemenilor ne influenteaza o luna de zile. Cum iti va merge o luna cu Soarele in Gemeni si cum iti schimba ritmul si viata?



HOROSCOP BERBEC Sensibilitatea iti este chiar puternica astazi si vei vedea ca perceptia si intuitia ta despre multe sunt directe si la obiect. Tine minte asta ca sa ai succes astazi pentru ca nu ai nevoie sa fii prea convingator sau sa manipulezi pe cineva sa faca ceea ce doresti tu sa faca. Mai mult ca sigur ca vei obtine rezultatele dorite doar conectandu-te la natura ta delicata, receptiva. Lasa-te purtat de ritmul Universului ; exista astazi energia puternica dintre Marte si Uranus care te va ghida.



HOROSCOP TAUR Fii atent ca exista o predispozitie astazi ca tensiunile sa creasca destul de mult din pricina nivelului ridicat emotional pe care il poti atinge. Ti se pare ca toata lumea are ceva cu tine dar mai mult ca sigur este doar paranoia rezultata din imaginatia ta directionata gresit. Nu te mai lasa dus de val de scenarii nebunesti care nu au sustinere in realitate. Oamenii au tendinta astazi sa actioneze in baza unor impulsuri animalice, din cauza energiei puternice dintre Marte si Uranus, deci nu fii surprins daca logica si ratiunea sunt greu de gasit.



HOROSCOP GEMENI Lumea probabil ca nu se va invarti in jurul tau astazi, deci obisnuieste-te cu asta chiar daca de ieri a inceput sezonul tau si esti starul lunii. Desi nu este informatia pe care doreai sa o auzi, este totusi ceea ce ai nevoie sa auzi ca sa te mentii cu picioarele pe pamant. Foloseste-ti pasiunea incredibila ca tu sa fii cel ce are grija de altii. Gandeste-te mai putin la tine si mai mult la cei din preajma ta, in special la membrii familiei. Tine aproape de casa si ai grija de sarcinile domestice.



