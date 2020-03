HOROSCOP 22 MARTIE. Capricornii simt nesiguranță, Gemenii primesc vești bune

HOROSCOP 22 MARTIE. Gata, fara minciuni, adevarul va domina si vom avea claritate exact unde si cum ne situam.

Traim intr-o comunitate globala si este timpul sa incepem sa constientizam cat de interconectati suntem. Si este un lucru bun. Inseamna ca nimeni nu este singur. Oricum ne-am simti uneori, suntem asa de conectati, asa de mult parte integranta din tot si toate. Orice faci, spui sau gandesti conteaza.

HOROSCOP 22 MARTIE. Saturn va fi aici pana in iulie cand intra in retrograd apoi revine pana in decembrie in Capricorn, zodie pe care deasemenea o coordoneaza si in care a fost in ultimii 3 ani, asa, pentru ultime reajustari.

HOROSCOP 22 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai mari sanse sa mai afli ceva nou si folositor despre tine, poate chiar mai mult decat doreai. In cea mai mare masura vei fi incantat cu lucrurile pe care le afli si cu cat esti mai fericit cu atat mai multa stare de bine vei crea pentru cei din jurul tau. Mergi inainte cu planurile creative si cu actiunile de exprimare de sine care sunt o reflectare reala a persoanei pe care o gasesti adanc in tine.

HOROSCOP 22 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Un apel telefonic sau o conversatie scrisa de la oameni ce traiesc departe iti pot aduce unele vesti ce te pun pe ganduri azi. poate simti furie, poate esti tentat sa iti versi nervii pe aceste persoane. Nu face asta. Omul poate e doar mesagerul. Unele calatorii scurte in vecinatatea ta se vor dovedi mai benefice daca mergi pe jos. Scutesti timp in trafic si iti limpezesti si mintea.

HOROSCOP 22 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Unele carti interesante sau pagini de internet care iti expandeaza orizonturile vor fi in atentia ta azi. anumite randuri emotionale sau telefon de la cineva cu care nu ai mai vorbit demult te poate pune in stare de soc. Vestile pot fi bune dar acum nu pari a gandi foarte clar, deci pare ca nu gasesti sensul a ceea ce auzi. Asteapta o zi sau doua si apoi incearca sa discerni faptele.

