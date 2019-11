HOROSCOP 22 NOIEMBRIE. Scorpionii se simt debusolați, Gemenii își fac planuri de viitor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 22 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 22 NOIEMBRIE 2019; Soarele intra de azi in zodia Sagetator si in sfarsit esti liber sa iti explorezi optiunile. La multi ani tuturor celor nascuti in aceasta zodie minunata ! Cat timp Soarele este aici, pune-ti intrebarile specifice tuturor Sagetatorilor : Care este semnificatia acestui fapt, ce este important acum, ce este cel mai important pentru mine?

HOROSCOP 22 NOIEMBRIE. Apoi da-ti libertatea de a-ti implini raspunsurile gasite! Viata in sine este marea aventura pentru Sagetator. Este o vanatoare de comori cu indicii ! Cum sa ajungi la comoara daca nu esti liber ? De aceea, cel mai important lucru pentru aceasta zodie este libertatea. Da-ti si tu libertatea de a-ti gasi raspunsurile vietii, de a te duce dupa propriile comori. Fiecare asemenea explorare implica teren necunoscut. Fa acest lucru cu curaj, vei fi rasplatit de viata ! Paseste inainte iar daca drumul pe care il cauti nu exista inca, fii sigur ca soarta il va crea pentru a-ti rasplati curajul si indrazneala !

HOROSCOP 22 NOIEMBRIE. Astazi, Luna se muta din harnica Fecioara in armonioasa Balanta – zodia relatiilor – pentru tot weekendul, deci vei avea treaba sa intretii sau clarifici ce te leaga sau nu de anumiti oameni.

HOROSCOP 22 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Prea multe apeluri telefonice te pot sacai azi, atat la job cat si acasa, pana la punctul la care aproape iti vine sa inchizi telefonul. Vecini sau rude pot dori sa primeasca sfaturi practice de la tine, desi e posibil sa nu fii in dispozitia de a le da. Probabil ca azi iti este mai bine sa fii mai solitar decat de obicei si este bine sa iti dai seama clar de acest sentiment. Poti sa dai sfaturi si maine!

HOROSCOP 22 NOIEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O dorinta de a redecora, remodela sau infrumuseta in orice forma caminul tau te poate tenta sa cheltui mai mult azi. Este in regula, cat timp te asiguri ca nu exagerezi cu banii dati pe ce doresti. Nu te lasa luat de val incat sa ajungi sa duci lucruri inapoi la magazin. Poti invita oameni dragi la tine pe seara dar, din nou, fii atent si nu exagera nici aici. Excesul este cuvantul cheie pentru azi. Evita-l !

HOROSCOP 22 NOIEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este o zi buna sa privesti la imaginea globala, de ansamblu a unei situatii din viata ta. Nu deveni obsedat de sarcinile marunte ce trebuie facute. Ele se vor rezolva in timpul lor firesc. Gandeste-te mai mult ce vrei sa faci constructiv si valoros cu timpul tau. Ce ai dori sa realizezi mai bine pentru viitor ? Poate ca doresti sa iti setezi un obiectiv nou care sa iti dea fiori de placere. Fa planuri si mergi spre ele.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.