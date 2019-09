HOROSCOP 22 septembrie. Berbecii sunt binecuvântați cu viziuni, Gemenii jonglează cu subiecte importante

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 22 SEPTEMBRIE 2019; una calda, una rece – pare sa ne transmita Cosmosul azi. Dupa aspectul astral de ieri dintre Jupiter si Neptun, al treilea si ultimul din acest an, care ne sustine sa visam mare si ambitios, iata ca azi are loc o cuadratura intre mentalul Mercur si lordul karmei, Saturn, proaspat iesit din retrograd in aceasta saptamana si pus pe treaba. Acesta ne indeamna sa examinam datele.

HOROSCOP Este un test al realitatii si o sansa de a-ti testa ideile expansive in lumea reala. O minte clara, precisa, stiintifica iti e de cel mai mare folos si asta iti ofera Mercur acum. Practic, este o energie opusa celei de ieri dintre Jupiter si Neptun care e romantica, visatoare, neclara, plina de imaginatie si expansiune. Saturn-Mercur este strict, rational, reductiv, precis. Poti sa le contii pe amandoua ? Poti sa continui sa visezi in timp ce iti privesti situatia actuala clar sub lumina zilei ? Daca reusesti, vei putea face compromisuri fara sa renunti la visele tale si sa vii si cu pasi practici de urmat pentru viitor.

HOROSCOP Practic, aceste aspecte astrale unul dupa altul si cu energii opuse ne anunta ca fiecare suntem la intersectii serioase, cu schimbari karmice de directii.

Iti faci vise si planuri insa pe masura ce acestea sunt lasate acolo in planul imaginatiei, aici si acum poti veni cu solutii, cu idei realiste si responsabile de a face compromisuri, de a lucra in echipa. Poti lua decizii bune doar cand cunosti datele, iar Mercur si Saturn asta te ajuta sa faci.

HOROSCOP Da-ti voie sa ai curaj sa iti asumi deciziile, dupa ce ai dat o fila a trecutului si mergi mai departe fara sa te mai uiti in urma. Ai curaj sa te uiti la ceva nou si proaspat. Oricat ar fi de mic, asa are loc cresterea ta, din curajul de a merge mai departe, invatand din ce a fost.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Esti binecuvantat cu o viziune uimitor de clara azi si poti cantari corect beneficiile pe termen lung ale actiunilor tale. Astfel, azi e o zi buna sa iti analizezi noile directii si investitii care au venit pe calea ta, ca sa ajungi la o decizie obiectiva. Vei putea si sa judeci corect persoanele de langa tine si sa identifici mult mai usor cine iti doreste bine cu adevarat.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Puterea ta de concentrare si perceptie se afla la un punct maxim acum si asta te face sa fii extra sensibil si intuitiv la oamenii din jurul tau. Asta te ajuta sa repari orice relatie deteriorata anterior. Poti intra in contact cu cineva de care te simteai instrainat. Este o zi buna sa refaci ce s-a stricat, chiar daca implica unele momente putin mai ciudate intre voi.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Ai de jonglat cu mai multe aspecte si subiecte azi si toate iti par de importanta presanta. Timpul iti pare ca nu ajunge, il gestionezi mai greu si poti fi stresat din acest motiv. Ca sa eviti sa te simti epuizat si sa faci ceva ce regreti mai tarziu, stabileste ce e neaparat de rezolvat azi si pentru restul aminteste-ti ca si maine sau poimaine sunt alte zile tocmai bune.

