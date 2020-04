Horoscop 23 aprilie. Berbecii au o zi benefică, Fecioarele primesc vești importante

Da, Saturn este in Varsator acum si se va muta inapoi in Capricorn din 1 iulie, dar va reveni in Varsator unde va fi pentru urmatorii 3 ani, timp in care batalia dintre vechi si nou va fi la ordinea zilei. Sa incepem deja sa gandim strategii mai progresiste chiar de acum!

Luna Noua de martie a fost in Berbec si in conjunctie cu Chiron, vindecatorul de rani, deci toata luna a fost despre vindecare, despre a ne vedea si accepta ranile.

Acum insa, Luna Noua in Taur din dimineata zilei de joi 23 aprilie 2020 are o cu totul alta vibratie. Aceasta Luna Noua e in conjunctie cu Uranus, planeta libertatii, deci luna ce ne asteapta pana la Luna Noua de mai (23 aprilie-22 mai) nu mai este despre a sta fata in fata cu rana, ci despre libertatea pe care sa o gasim fata de rana. Ne va aduce Luna Noua in Taur eliberarea de restrictii ? Va aduce un final la distantarea sociala ? Sau va aduce un alt tip de libertate ?

Horoscop 23 aprilie. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Astazi este o zi benefica sa te gandesti in detaliu la proiecte noi care sa iti aduca din toamna rezultate bune in urma unor investitii substantiale in viitorul tau. Familia ta este fundatia succesului tau si cat timp nu uiti asta, vei primi si inspiratii vitale. Zambetul tau va cuceri multe inimi azi.

Horoscop 23 aprilie. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Dincolo de toata agitatia si ritmul de munca in care esti prins, vei reusi sa iti mentii simtul umorului. Si de ce nu ? Pana la urma, tu esti expert in a genera portii de ras printre cei dragi. Si azi esti intr-o dispozitie gregara si asa se explica totul. Automat esti si o gazda excelenta daca intentionezi sa inviti lume la tine.

Horoscop 23 aprilie. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Taraste-te in afara casei, fa ceva cumparaturi sau chiar mergi in magazine de decoratiuni interioare. Ti se preconizeaza anumite schimbari de décor in locuinta care pesemne iti vor consuma din economii si te vor forta sa iti recalibrezi bugetul, insa nu vei regreta aceasta abordare extravaganta. Totul are un scop care este pentru binele tau si al familiei, pana la urma.

