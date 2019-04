HOROSCOP 23 aprilie. Berbecii au o zi plină de surprize, Gemenii sunt în lumina reflectoarelor

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de MARTI 23 APRILIE 2019, o zi insemnata din punct de vedere amoros. Venus il intalneste pe Chiron in Berbec, iar relatiile sunt puse la incercare. Deschide-ti inima, nu-ti fie teama de vulnerabilitate. Dragostea necesita curaj. Luna in Sagetator iti confera o viziune optimista, n-ai nimic de pierdut, n-ai nimic de care sa te temi.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!



HOROSCOP BERBEC O zi plina de surprize. Se anunta vesti uimitoare despre ceva ce nici macar nu-ti poti imagina. Dar nu spune tuturor despre asta. Pastreaza secretul pentru moment. Cineva din familie ar putea fi nemultumit.

HOROSCOP TAUR Te simti epuizat, mai ales din punct de vedere emotional. Incearca sa-ti pastrezi calmul si sa nu te implici in niciun fel de cearta sau conflict. Adevarul este ca deja esti extenuat din cauza eforturilor depuse in trecut. Gandeste-te de doua ori inainte sa spui ceva. Vei evita astfel tot felul de complicatii.



HOROSCOP GEMENI Esti in lumina reflectoarelor si te bucuri din plin de momentul tau. Lumea te priveste cu admiratie si respect. Nu-ti fie teama sa-ti arati slabiciunile. Sunt persoane care te iubesc neconditionat. Nu te indeparta de la planurile tale. Fii disciplinat si vor veni si rezultatele.



