HOROSCOP 23 AUGUST. Taurii trebuie să fie organizați, Leii au parte de multe oportunități

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 23 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 23 AUGUST 2019; spunem cu totii la revedere zodiei Leului. Zilele insorite, neinfricate si cu ritm intens si rapid in care Leul ne-a condus si influentat s-au terminat. Incepand de azi, Soarele intra in Fecioara cea sensibila, practica si cu picioarele bine infipte in pamant, unde va ramane pana pe 22 septembrie.

HOROSCOP 23 AUGUST. Unii oameni se vor bucura de energia pe care Fecioara ne-o ofera. Leul ne-a mentinut un ritm rapid, ne-a indemnat sa ne facem mai multe planuri decat putem in mod normal duce si ne-a facut sa stoarcem la maxim fiecare moment, cat mai bine cu putinta.

HOROSCOP 23 AUGUST. Insa avem nevoie de pamant care urmeaza focului Leu, pentru ca pamantul ne ajuta sa ne impamantam mai bine energia. Prea mult foc duce la ardere si epuizare. Elementul pamant – in mod particular semnul Fecioarei – ne reaminteste sa avem grija de noi si sa ne vindecam orice rana cauzata de exagerarea din timpul focului Leului.

HOROSCOP 23 AUGUST. Acesta este cel mai important mesaj la acest moment, adus de Soarele in Fecioara, dupa toata agitatia creata cu recentele eclipse din sezonul verii. Chiar daca ai simtit o schimbare in aer dar nu esti foarte sigur ce inseamna aceasta cu exactitate, nu strica niciodata sa asculti tonul calm al energiei Fecioarei si sa creezi mai mult spatiu pentru tine in aceste saptamani.

HOROSCOP 23 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Iti va fi mai greu astazi sa iti exprimi gandurile in fata oricui aflat in preajma ta azi si asta te poate face furios si iritat. Cel mai bine este sa ai grija la nervii tai si sa nu te dai in spectacol pentru ca nu vei ajunge nicaieri cu asta.

HOROSCOP 23 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu stii de ce esti capabil. Lasa deoparte toate oprelistile pe care ti le pui si fa maximum din talentele tale ca sa obtii ceea ce vrei. Fii sigur ca esti bine organizat si ambitios sa tii de planurile tale. Mentine capul pe umeri cu claritate, inarmeaza-te cu o buna strategie si astfel vei fi de neoprit. Nimeni si nimic nu te deraiaza de la drumul tau.

HOROSCOP 23 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cheia zilei de azi este un management bun al timpului. Aceasta impreuna cu energia si dinamismul pe care le simti te vor ajuta sa iti pui treburile in ordine si sa scapi o data pentru totdeauna de orice probleme pe care le ai in cap. Esti gata pentru schimbare si asta te va ajuta sa profiti de orice oportunitati ce apar in calea ta pentru imbunatatirea vietii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.