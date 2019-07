HOROSCOP 23 IULIE. Gemenii își rezolvă problemele cu ușurință, Peștii sunt sensibili

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 23 IULIE. Iata horoscopul zilei de azi, MARTI 23 iulie 2018, prima zi cu Soarele in regala zodie Leu.

Zodia Leului reprezinta miezul verii. Este o zodie calduroasa, amuzanta, romantica, deschisa, jucausa. Fii si tu la fel! Adopta acea dispozitie pozitiva, rasfata-te, da-ti voie sa te joci. Zicala Leului este Daca nu te distrezi, degeaba traiesti! Adopt-o si tu! Lasa in spate energiile opresive ale eclipselor verii.

HOROSCOP 23 IULIE. Luna formeaza un trigon puternic alaturi de Marte in Leu si Jupiter in Sagetator. Universul este de partea ta! Preia initiativa, gaseste-ti dinamismul si increderea de sine. Indrazneste mai mult! Accepta provocarile! Dar nu uita sa te si odihnesti!

HOROSCOP 23 IULIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este o zi in care vei fi mai tot timpul in picioare, vei fi in miscare de colo colo, facand fata si mentinand pasul cu numeroasele solicitari de la munca, in dorinta ta de a controla tot ce e de facut la job. Sunt si sanse de intalnire sau discutie cu cunostinte sau rude indepartate.

HOROSCOP 23 IULIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ziua de azi este rezervata pentru proiecte interesante care iti vor remodela viitorul. Ai putea inclusiv sa zugravesti pe scris un plan concret pentru educatia ta suplimentara, pentru un job nou sau imbunatatirea celui existent sau pentru dezvoltarea unei relatii. Mai tarziu in zi, te poti astepta la profituri norocoase si neasteptate.

HOROSCOP 23 IULIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Extraordinarul tau simt al umorului ii mentine pe cei din preajma ta in vibratie ridicata toata ziua, intr-atat de mult incat abia asteapta sa petreaca si mai mult timp cu tine in viitor. Deasemenea, abilitatea ta de a rezolva probleme cu usurinta va impresiona multi oameni. Largirea contactelor sociale cu mentinerea de relatii sanatoase este in beneficiul tau acum si in viitor in multe feluri.

