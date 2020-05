Horoscop 23 mai. Racii își consolidează relația, Fecioarele se gândesc la o vacanță

Dupa Luna noua in Gemeni esti plin de idei, nimic nu te mai tine pe loc. Ai nevoie de stimulare mentala. Iesi la plimbare, vorbeste cu oamenii. Poate ca in lunile de izolare te-ai obisnuit cu singuratea, insa Gemenii au nevoie de socializare si comunicare. Nu simti “furnicaturi”? Nu te simti nelinistit? In actiune intra si Chiron. Are cateva cuvinte de spus. Ce trebuie sa scoti la lumina?

Venus retrograd in Gemeni aduce o noapte de sambata perfecta. Aprinde-ti fanteziile! Flirteaza! Distreaza-te! E o noapte de iubire si placere!

Horoscop 23 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Daca ai fost in procesul de a cumpara sau vinde o proprietate, sub Luna noua in Gemeni vei putea semna actele. Aceasta Luna iti aduce un aer racoritor si bun pe tot ce inseamna zona casei tale. Poate fi vorba de vizitatori, de informatii utile sau de persoane cu care semnezi un contract. Aduna oferte. Exploreaza inclusiv mai multe oferte de televiziune si internet prin cablu acasa. Daca cauti sa iti iei un televizor nou, exploreaza optiunile. Nu te limita. Daca ti-ai propus sa improspatezi aerul din locuinta, acum este momentul. Asadar, ce poti face cu succes sub Luna noua in Gemeni : un nou start pe imobiliare sau afaceri de tin de familie sau casa ; o idee noua isi pune radacinile adanc in mintea ta ; poti incepe o familie ; o noua descoperire si eliberare psihologica.

Horoscop 23 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Luna noua in Gemeni iti aduce un nou start plin de prospetime in iubire, draga Taur! Sex appealul tau este cu mult peste medie si ai putea chiar avea de ales dintre mai multi parteneri. Sau poate ca nu trebuie sa alegi pentru deja esti intr-o relatie. In acest caz, cel mai mult conteaza ca tu sa te simti bine. Si creativitatea ta primeste o mare portie energetica si acum este timpul sa dai proiectelor tale creative aripi sa zboare. Asadar, ce poti face cu succes sub Luna noua in Gemeni : incepe un nou proiect creativ, da drumul unui nou start in iubire, incearca sa concepi un copil, incepe o afacere sau un proiect distractiv.

Horoscop 23 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Cum stai cu sanatatea, draga Gemeni? Daca ai fost in dubiu cu privire la ce sa faci ca sa fii intr-o forma mai buna, acum vei fi clarificat. Gaseste-ti un companion de miscare fizica sau ia niste lectii de tenis. Luna noua in Gemeni te ajuta sa ai parte de un nou start bine informat cu privire la rutinele pentru sanatate si sport. Un nou proiect de munca poate veni acum pe calea ta, unul care sa iti ridice cota si profilul. Asadar, ce poti face cu succes sub Luna noua in Gemeni : da startul unui nou regim de sanatate si sport, pune-ti toata energia intr-un proiect nou de munca, comunica clar, cald si eficient cu angajatii si colegii de munca.

