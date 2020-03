HOROSCOP 23 MARTIE. Vărsătorii pun fundații noi, Gemenii au nevoie de timp ca să se vindece

HOROSCOP 23 MARTIE. Energia este foarte fizica, deci mare atentie. Au fost zile incredibile in ultimul timp si chiar o luna incredibila, daca analizam ce s-a intamplat pe plan mondial. Iar ultimele zile au fost fara precedent peste tot in lume. Echinoctiul de primavara vine cu multa reinnoire, la fel Marte si Jupiter. Da, se simte ciudat. Putem simti speranta in mijlocul dificultatilor iar ziua de azi iti reaminteste exact despre asta.

HOROSCOP 23 MARTIE. Marte si Pluto in intalnire ne spune ca ceva trebuie facut si nu este negociabil. Si vom sti fiecare in parte despre ce este vorba.

HOROSCOP 23 MARTIE. In plus, Soarele este in cuadratura cu punctele de eclipsa azi, cu Nodurile Lunare in Rac si Capricorn, fapt ce semnaleaza faptul ca suntem la un punct de cotitura major in viata. Cu o zi inainte de Luna Noua in curajosul Berbec, singura Luna Noua in acest semn, simtim schimbarea de forta in aer. Da, suntem la drumuri incrucisate de destin si nu e de gluma. Ce vom decide sa facem de acum incolo va determina viitorul.

HOROSCOP 23 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cat timp stii ca nu doresti sa mergi pe un drum care sa duca la distrugere, cel putin nu cu Soarele in Berbec, nu este nevoie asadar ca in aceasta perioada de izolare sa ai o atitudine de a te da cu capul de pereti din cauza circumstantelor. Invata sa le accepti chiar daca la acest moment ai dori sa faci cu totul altceva, zodie ambitioasa si dinamica ce esti. Observa ca te afli in fata celui mai bun timp in care sa gestionezi consecintele oricaror vechi alegeri. Dedica momente in care sa respiri adanc, fara sa te gandesti prea mult ce va aduce viitorul. Esti aici acum si asta iti da tot avantajul de care ai nevoie.

HOROSCOP 23 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Unele din alegerile de acum te vor ajuta sa decizi cu privire la viitorul tau si la calea pe care doresti sa o urmezi in lunile si chiar anii ce vor urma. Esti constient si tu de toata graba umana in care traim de ceva timp si iti dai seama ca de acum incolo poti sa alegi diferit, sa actionezi diferit. Creaza-ti cu atentie un nou plan si nu vorbi prea mult despre el cu nimeni pana nu se aseaza lucrurile. Intelege ca nu ai nimic de dovedit nimanui. Ramai stabil si calm cat de mult posibil, indreapta-te spre meditatie si creste-ti contactul cu lumea spirituala in orele de seara.

HOROSCOP 23 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Unele lucruri ce se intampla sunt prea vaste si complicate pentru a fi intelese rapid si cu inima deschisa. Ai nevoie de timp de vindecare, timp in care sa fii mai putin vulnerabil in fata influentelor colective si sa vezi ca alti oameni au si ei cele mai bune intentii chiar daca uneori par complet lipsiti de logica elementara. Nu este loc si cazul de ambitii personale de forta si vointa acum. Fiecare dintre noi face tot ce poate mai bine asa cum stie. Este timpul sa cauti iertarea in inima ta, unii pentru altii si pentru toate imperfectiunile pe care le purtam cu noi.

