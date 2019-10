HOROSCOP 23 octombrie 2019. Berbecii trebuie să comunice în cuplu, Gemenii iau decizii importante

HOROSCOP Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MIERCURI 23 octombrie 2019. Pentru urmatoarea luna, Soarele intra in zodia Scorpionului si incepe perioada in care sa dam drumul la aceele obiective care nu s-au implinit in 2019 si sa ne concentram pe cele care sunt deja in plan de realizare, ca sa le implinim pana la finele anului.



HOROSCOP Scorpionul cel sexy va ilumina adevarul. Este vremea unor transformari profunde. Scorpionul este zodia schimbarilor si aici va exista o concentrare de planete in urmatoarele saptamani : Venus, Mercur, Soarele, Luna Noua si in curand si Marte. Fiecare isi va aduce contributia in felul sau. Schimbare si crize cu rol de transformare.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Comunicarea cu partenerul de cuplu despre lucrurile care te deranjeaza este de preferat decat sa tii totul in tine. Ai abilitatea de a gasi solutii la orice problema ai avea. Daca esti singur, nu-ti fie teama sa abordezi persoana de care esti interesat. Incepe sa flirtezi.

HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Relatia de cuplu trece printr-o perioada buna. Exista, totusi, pericolul sa te concentrezi pe detaliile nesemnificative si sa distrugi totul. Relatia de cuplu are nevoie din cand in cand de un plus de energie, iar daca nu o faci lucrurile vor degenera. Esti singur? Aceasta zi favorizeaza intalniri cu oameni noi. Ai incredere in tine si in Univers si rezultatele nu te vor dezamagi.



HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Trebuie sa iei anumite decizii legate de viata amoroasa. Esti gata sa pui punct acestei relatii? Sau lasi trecutul in spate si incepi un nou capitol alaturi de partener? Totul depinde de tine. Trebuie sa muti focusul de pe problemele care ti-au otravit relatia, pe un nou inceput. Singur? Stelele iti zambesc si iti trezesc gustul spre dragoste si romantism.



