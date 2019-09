HOROSCOP 23 SEPTEMBRIE. Gemenii trebuie să-și exprime aprecierea, Vărsătorii se simt confuzi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 23 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 23 SEPTEMBRIE 2019; intram in ultima saptamana completa a lunii septembrie iar astazi este o zi cu eveniment dublu : are loc echinoctiul de toamna iar Soarele paraseste pana in 2020 zodia Fecioarei ce i-a fost gazda in ultima luna si intra in zodia Balanta, semnul zodiacal axat cu prioritate pe relatii si pe conceptul de “noi”. Incepe perioada din an in care incepem discutiile importante din relatii, negociem, gasim argumentatii pentru orice in relatiile cu oamenii si situatiile care ne vor insoti in iarna. Avem timp toata saptamana pana in weekend cand Luna este Noua si tot in Balanta care va aduce noi inceputuri in aceasta energie, noi oportunitati, noi echilibrari.

HOROSCOP 23 SEPTEMBRIE. Azi, Luna e in Rac si ne protejeaza casa si caminul, deci ne vom ocupa de unele aspecte mai private, personale sau de relatiile cu oamenii la care tinem cel mai mult.



HOROSCOP 23 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca o relatie iti aduce zambet pe chip, simti fericire si pace. Daca nu iti aduce, poate ca e timpul sa te gandesti sa mergi mai departe. Nu trage de o relatie doar pentru ca era menita sa fie frumoasa. Daca nu iti e potrivita, scapa de ea. Pe masura ce iti vei calma vocile interioare, vei vedea o lume de surprize care te asteapta. Ai grija intre timp de energia ta ca sa ramai in forma si tanar la corp si spirit. Pentru asta, ai nevoie sa te debarasezi de alimentatia tip junk food si sa introduci mai multe fibre in meniu.

HOROSCOP 23 SEPTEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi te simti mai dispus sa vorbesti decat o faci de obicei. Ai dat dovada de mult tact de ceva timp si acum simti ca acest tact ti se opreste in gat, de aceea poti scoate pe gura adevaruri importante ce nu vor fi digerate usor de toata lumea. E bine sa iti planifici mai multa activitate solitara macar azi, ca sa nu deteriorezi relatii importante prin verbalizarile tale. Evita activitati stresante, stai mai mult in aer liber si bucura-te de soare pe pielea ta sau de vant pe chip. Ia ziua mai incetisor, bea multa apa si dormi suficient ca sa fii cat mai proaspat.

HOROSCOP 23 SEPTEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cineva ti-a oferit loialitate constanta, ajutor si sustinere. Astazi, apare o oportunitate sa dai si tu inapoi o parte din aceste favoruri si sa iti exprimi aprecierea. Este un gest care va va intari relatia chiar daca ai de-a face cu o situatie mai incomoda. Fii curajos si asumat in timp ce iti manifesti bunatatea si recunostinta. Ai grija la dieta ta ca sa tii de acea forma de alimentatie ce iti da energie, nu iti ia.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.