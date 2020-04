Horoscop 24 aprilie. Berbecii se gândesc la proiecte, Leii se simt motivați

Totusi, o cuadratura dintre Luna si dinamicul Marte ne tenteaza sa actionam cand cel mai benefic este sa ramanem pe loc, asteptand, observand. Astfel, in loc sa facem o cumparatura, sa luam o decizie, sa incepem un proiect, sa incercam sa ramanem doar cu picioarele pe pamant in momentul prezent.

Acest lucru va fi mai usor de facut pe masura ce ziua avanseaza, gratie unghiurilor de sustinere oferite de relaxatul Neptun, senzualul Pluto si veselul Jupiter. Sa profitam de orice oportunitate pentru a ne bucura de placerile simple ale vietii!

Horoscop 24 aprilie. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Astazi este o zi benefica sa te gandesti in detaliu la proiecte noi care sa iti aduca din toamna rezultate bune in urma unor investitii substantiale in viitorul tau. Familia ta este fundatia succesului tau si cat timp nu uiti asta, vei primi si inspiratii vitale. Zambetul tau va cuceri multe inimi azi.

Horoscop 24 aprilie. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Farmecul tau, pofta de viata si energia ta atrag admiratori oriunde mergi. Desi poti fi tentat sa fii mai lenes cu munca, nu e tocmai bine – fa macar minimum necesar ca sa nu ai probleme cu sefii. Dupa ce iti expediezi raspunderile profesionale, bucura-te de timp alaturi de persoana iubita, fie ca sunteti impreuna, fie ca doar pe video. Iti face bine sa razi cu cei care iti apreciaza simtul umorului, mai ales ca aduci stare de bine in orice situatie.

Horoscop 24 aprilie. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Evadarea pare a fi o alegere sanatoasa azi pentru tine. In loc sa te implici in critici de orice fel, ia o pauza de la asa ceva. Comunica cu natura, mediteaza, implica-te in practici spirituale, iata moduri bune sa restabilesti echilibrul. Daca cineva te crede iresponsabil, e fix treaba sa. Tu ai cele mai bune intentii dar nu poti functiona daca esti anxios. Ofera-ti cadoul pacii si linistii. Dupa ce iti incarci bateriile, te poti ocupa de ce consideri ca e presant pentru azi.

