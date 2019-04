HOROSCOP 24 APRILIE. Taurii sunt vulnerabili, Gemenii trebuie să aibă răbdare pentru a-și duce planurile la capăt

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 24 APRILIE. Pluto este in Capricorn intr-o stationare aparenta inainte de a incepe miscarea retrograde. Tensiunile ajung la punctul de fierbere, desi totul este intr-o stare de acalmie. Nu e decat linistea de dinaintea furtunii. Fii pregatit! Vor fi tunete si fulgere. Nimic nu mai poate fi ignorant. E vremea schimbarii. Vechile cai mor, nu mai functioneaza. E nevoie de altceva. Nu lua decizii majore azi, mai ales daca au la baza impulsuri emotionale. Nu poti multumi pe toata lumea. Atentie la relatii, cuvintele pot fi dure!



HOROSCOP 24 APRILIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Respecta-ti superiorii astazi. E nevoie de multa intelepciune. Tine ochii si urechile deschise. Orice actiune nesabuita iti poate aduce belele. Nu te arunca cu capul inainte. Fii sigur ca ai analizat temeinic situatia inainte sa actionezi. Ai rabdare, asigura-te ca telul final merita efortul.

HOROSCOP 24 APRILIE.TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Da-ti voie sa plangi. Te vei elibera. Nu trebuie sa-ti fie frica, desi este greu pentru tine sa experimentezi o astfel de situatie vulnerabila. Tine cont ca binele si raul sunt partile aceleiasi monede. Accepta aceste provocari, te vor ajuta sa cresti, sa te dezvolti.

HOROSCOP 24 APRILIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu te descuraja sa-ti urmezi pasiunile. Ai nevoie de rabdare si de multa disciplina pentru a-ti pune planurile in miscare. Fii realist in abordarile tale. Vremea ta a venit. In ciuda obstacolelor pe care le vei intampina, nu minimiza importanta pasiunilor tale. Actioneaza doar in interesul tau.

