HOROSCOP 24 AUGUST. Leii sunt într-o dispoziție bună, Capricornii trebuie să se relaxeze astăzi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 24 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 24 AUGUST 2019; astazi are loc un eveniment astral cu o energie foarte buna. Cele doua planete ce se “ocupa” de dragoste in astrologie, Marte si Venus, sunt in conjunctie, adica foarte aproape una de cealalta, in Fecioara unde se afla ambele din aceasta saptamana. Acest aspect astral are loc o data la doi ani. Cand iubirea (Venus) si pasiunea (Marte) se intalnesc asa, lumea arata ca o mare sursa de placeri. Pasiunile pot fi pe culmi inalte, inspiratia creativa la fel, iar cu Fecioara drept gazda este nevoie de un mediu mai discret si sofisticat. Daca nu avem idei destule, ne putem baza pe cele transmise de Luna ce se afla in Gemeni azi.

HOROSCOP 24 AUGUST. Pentru multe zodii, Marte si Venus azi ridica temperatura la maxim. Este o zi pentru placeri de baza si armonie din dorinte rafinate implinite. Azi poti dori ceva neaparat sau pe cineva pe care sa iubesti neaparat si nu prea accepti raspunsul negativ. Dar e nevoie sa fii destept si sa iti gasesti nisa ta, la ce esti tu bun, ce te face unic si atractiv ?

HOROSCOP 24 AUGUST. Daca dai o petrecere, vezi sa fie mai exclusivista si calitativa, mergi pe simplitate si esential, cuvantul cheie este sofisticare. Daca esti in cuplu, fii doar cu persoana iubita departe de lume. Iar daca esti singur, poti intalni spontan pe cineva si totul sa iasa tocmai bine. Luna in Gemeni aduce mereu oportunitati deci nu ezita sa iesi si sa cunosti oameni, cine stie peste cine dai accidental.

HOROSCOP 24 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Iubirea de sine sanatoasa este numele jocului tau azi. Incepe un nou plan de mancare sanatoasa sau de sport. Te afli la marginea startului unei noi ere de imputernicire daca privesti orice obstacol drept oportunitate. Lasa oamenii dragi sa vada cat de mult tii la ei si implica-i si pe ei in programele tale de wellness. Invita si un vecin sa alerge cu tine sau poarta o conversatie la sala de gimnastica. Sari peste portia de vin si alege un juice sanatos. Trateaza-ti corpul ca pe un templu si astfel ii atragi si pe altii care sa te trateze cu reverenta.

HOROSCOP 24 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Increderea ta de sine creste azi pana cand iti recunosti adevarata valoare. Fa conexiuni cu aliati emotionali, bucura-te de intalniri sclipitoare in care temperatura creste si tu te rasfeti asa cum meriti. Pot aparea scantei de amor cu o cunostinta oarecare. Daca nu e acest caz, picteaza-ti in minte viitorul ideal si ia lucrurile pas cu pas. Cu cat te valorizezi cu atat esti un magnet pentru altii care vor sa impartaseasca bucuria cu tine. Universul lucreaza mai repede atunci cand te distrezi si bucuri de viata.

HOROSCOP 24 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fii deschis sa primesti ajutor neconditionat din surse neasteptate azi. Mintea ta se simte cel mai bine sa proceseze totul logic insa exista multe beneficii pe care le poti avea scufundandu-te in emotii. Poti capata claritate pe un aspect legat de un membru de familie sau legat de spatiul de locuit. Da-ti seama cat de mult tin altii la tine chiar daca limbajul de iubire pe care il folosesc este asa de diferit de cel uzitat de tine. Scalda-te in afectiunea altcuiva cand este oferit si arata-ti aprecierea pentru asta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.