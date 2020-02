HOROSCOP 24 FEBRUARIE. Taurii sunt raționali, Leii au o zi plină

HOROSCOP 24 FEBRUARIE. Luna este si azi inca in Pesti, pictand lumea in culori pastel si mentinandu-ne o stare de ceata a mintii si de oarecare visare. Mercur e retrograd inca in Pesti si incet incet ne-am obisnuit cu starea de ciudatenie si haos.

Vestea buna?

HOROSCOP 24 FEBRUARIE. Un sextil frumos dintre Soare si Marte, planeta energiei ci actiunii, ne va creste increderea de sine spre finele acestei zile si e ce avem nevoie ca sa ne indreptam cu elan in directia buna.

HOROSCOP 24 FEBRUARIE. Insa pana diseara, sa luam in calcul ca evenimente de azi pot starni emotii si trezi imaginatii, datorita Pestilor ce inca domina peisajul astral. Ei ne introduc intr-o alta lume, mai spirituala. Poate ne trec ganduri stranii prin minte, poate simtim unele fantezii atipice sau poate revizitam unele momente din trecut in care am avut inima franta dar nu ca sa simtim din nou durerea ci ca sa vedem totul intr-o noua lumina si sa intelegem ce tot ce s-a intamplat a fost pentru binele nostru. Fii pregatit sa iti iei inima la analizat si la vindecat in fata trairilor ce pot aparea.

HOROSCOP 24 FEBRUARIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi poti fi uimit de anumite evenimente misterioase si minunate. Totodata poti fi si martorul unui incident neasteptat dar totodata avantajos pentru tine. Chiar daca nu e chiar parte din planul pe care ti l-ai stabilit pentru azi, Universul stie mai bine care e binele tau. Datorita atmosferei Pestilor, iti poate fi dificil azi sa te tii de termenele limita propuse pentru treburile tale. Lasa oamenii sa stie ca munca este foarte importanta pentru tine si fa cat reusesti.

HOROSCOP 24 FEBRUARIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Chiar daca atmosfera astrala este mai ciudata din pricina dominatiei Pestilor ce inca gazduiesc Luna, Soarele dar si pe Mercur retrograd, nu iti vei pierde cumpatul si starea creativa. Vei fi rational si cerebral ca atitudine, fapt ce te ajuta sa identifici problemele si sa le gasesti cu succes rezolvari. Succesul te pandeste, deci fii pregatit sa dati mana. Reputatia iti va creste datorita eticii de care dai dovada.

HOROSCOP 24 FEBRUARIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi vei aprecia valorile culturale, spirituale sau religioase, iar “de vina” pentru aceasta aplecare a ta este zodia Pesti ce domina scena astrala. Orice discutie in care vei intra pe aceste teme, in special cu membrii familiei, este de bun augur, cu atat mai mult cu cat are efect asupra viitorului vostru. Orice simti si gandesti despre legi, educatie, preocupari sociale, maniere, etichete este bine sa pui in cuvinte in discutiile cu cei dragi.

