HOROSCOP 24 IULIE. Scorpionii sunt pregătiți pentru noi cunoștințe, Balanțele sunt imature

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 24 IULIE. Iata horoscopul zilei de azi, MIERCURI 24 iulie 2018. O zi speciala, cu Luna in Berbec si Mercur retrograd inca si care urmeaza sa-si dea intalnire cu Venus, aflata in Rac. Da frau liber cuvintelor de iubire. Poate vrei sa scrii o poezie de dragoste? Profita de aceste ultime zile ale lui Venus in Rac. Te poti simti mai nostalgic, mai sensibil, mai romantic decat de obicei.

HOROSCOP 24 IULIE. Mercur retrograd iti ofera oportunitatea de a te reconecta cu o iubire din trecut sau poate cu un proiect mai vechi sau un hobby de care uitasei. Nu uita de Luna in Berbec care nu iti da voie sa pierzi timpul. Fara dubii, trebuie sa actionezi rapid! Berbecul vrea tot si-l vrea acum!

HOROSCOP 24 IULIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

A fi un prieten de nadejde si disponibil este spiritul intregii zile. A-ti face noi cunostinte sau asocieri este, deasemenea, in carti azi. Incearca doar sa nu lasi gelozia sau invidia sa iti intunece judecata clara.

HOROSCOP 24 IULIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi, fluturasii sociali vor face ca inima sa bata mai tare. De asemenea, daca lucrai la ceva, azi poate atinge punctul final. Tu ai viziune clara dar poti fi ratacit cand vine vorba de a executa in detaliu un plan. Te vei bucura de succes doar daca esti putin mai practic.

HOROSCOP 24 IULIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

La munca te asteapta recunoastere si recompense si, opus fata de alte cazuri, colegii nu vor fi invidiosi pe succesul tau. El vor oferi motivatia de a prelua noi proiecte provocatoare. Pentru cei ce doriti schimbare de job, mai asteptati, nu e perioada propice acum. Veti primi oportunitati bune dar inca este nevoie de rabdare.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.