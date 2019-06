HOROSCOP 24 iunie 2019. Berbecii trec la un nivel superior în relație, Taurii se simt încrezători

HOROSCOP. Iata horoscop zilnic dragoste de la ingerii iubirii pentru azi, LUNIE 24 iunie 2019. Venus, planeta iubirii si relatiilor dicteaza ritmul astral al inceputului de saptamana. Venus este in cuadratura cu Neptun in Pesti si completeaza aspectul astral facut ieri cu norocosul Jupiter. Romantismul este peste tot si inima are un preaplin de vise si imagini despre dragoste. Sunt toate acestea reale? Sau sunt doar iluzii? Numai timpul poate spune.



HOROSCOP Cu inima deschisa spre dragoste ai cele mai mari sanse sa o traiesti si devina realitatea ta pe termen lung. Deci bucura-te de fluxul iubirii azi!



HOROSCOP BERBEC Azi, comunicarea este cheia in relatia ta. Spune-i partenerului ce simti si treci la urmatorul nivel. Onestitatea este cea mai buna politica. Daca esti singur, ai nevoie de alte abordari pentru rezultate mai bune. Indemnul ingerilor iubirii : Tu iti creezi relatiile de dragoste. Creaza constient.



HOROSCOP TAUR Te simti increzator in viitorul relatiei tale, esti pozitiv si optimist. Noua abordare a problemei va face relatia sa infloreasca. Partenerul de cuplu este foarte incantat. Daca esti singur, iesi mai mult in oras. Poti intalni oameni care sa-ti creasca pofta de viata. Indemnul ingerilor iubirii : Respecta-te prin relatiile tale



HOROSCOP GEMENI Relatia de cuplu se imbunatateste vizibil. E timpul sa treceti la un alt nivel. Daca esti singur, nu astepta ca altii sa-ti faca propuneri. Cauta si tu ceea ce-ti doresti! Pune-ti sarmul in valoare, flirteaza, cucereste! Indemnul ingerilor iubirii : Dorinta ta sigura si ferma este cea care iti implineste vointa



