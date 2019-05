HOROSCOP 24 mai. Berbecii își folosesc creierul și talentul, Gemenii trebuie să lase lucrurile să se miște

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de VINERI 24 MAI 2019; intalnirea dintre Marte si Chiron continua sa creeze efecte speciale si nu toate placute pentru noi. Multe trairi primare pot iesi azi la suprafata. Din fericire, avem Luna in Varsator care e super civilizata, super detasata si ea va avea grija ca orice instinct primar sa fie trecut prin filtrul gandirii si ratiunii, ca sa nu devasteze tot in cale.

HOROSCOP Da, sentimentele pot fi ranite pentru ca nu este o vibratie usoara de gestionat. Continuam sa simtim energia acestui tranzit important. Pot iesi la iveala multa furie reprimata, frustrare, chiar si energie sexuala care nu are unde sa se duca cand Marte si Chiron sunt in cuadratura. Marte este acum in Rac si pur si simplu nu poate avea o abordare directa asa cum are cand e in alte zodii si cum ii e felul.



HOROSCOP Asadar, ce avem de facut cu toate aceste emotii ? Sa ne focusam pe vindecarea a ceea ce simtim si sa ne miscam energia din corp in maniere delicate, blande, sigure. Luna in Varsator va veni cu solutii inovative sa procesam aceste rani activate de Chiron si de energicul Marte. Varsatorul nu are nicio legatura nici cu energiile Racului si nici cu nevoile lui Marte in Rac. Nu te va ajuta sa iti rationalizezi emotiile, nici sa apesi pe un buton magic sa dispara. Pune-ti mai bine aceste energii in ceva ce iti hraneste sufletul, o activitate care te inalta peste durerile vechilor rani. Te vei simti mult mai bine.



HOROSCOP Daca te simti neadecvat dintr-un motiv particular tie, acum e timpul sa iti gasesti puterea interioara. Esti demn de a fi iubit, esti valoros si nu e nimic in neregula cu tine. Daca nu ai suficienta incredere in tine, este in regula. Accepta asta, accepta ca nu ai de ce sa fii perfect si incepe sa faci actiuni mici care sa iti construiasca aceasta incredere. Daca oamenii profita de pe urma ta, acum e timpul sa inveti sa spui NU si sa construiesti limite sanatoase. Daca actiunile sau vorbele tale ranesc pe altii, acum este timpul sa inveti sa spui “imi pare rau” altora si tie insuti. Daca unele actiuni te fac sa iti fie rusine, intreaba-te de ce. Exista un ceva despre acea rusine pe care il poti rasuci si transforma intr-un talent.



HOROSCOP Rana ta este darul tau in aceasta lume. Asta ne invata Chiron.

HOROSCOP BERBEC Este timpul sa fii mai sigur pe tine si sa te asumi mai bine pentru ca nicio persoana sau niciun eveniment sa te mai raneasca si sa te opreasca din a-ti implini visele. Foloseste-ti creierul si talentele naturale ca sa obtii ceea ce iti doresti si stai linistit ca eforturile tale vor fi incununate cu succes. Sa nu te opresti pana nu reusesti ce ti-ai propus. Aminteste-ti cine esti de fapt, chiar daca azi te poti confrunta cu vechi dureri ca ai fi insuficient de bun si valoros. Si dragostea este azi impactata de energia dura a lui Marte in cuadratura cu Chiron, vindecatorul de rani



HOROSCOP TAUR Astazi poate parea o zi mai dificila si cu multa presiune. Nu te panica, este din cauza energiei dure a cuadraturii Marte Chiron. Cea mai buna strategie sa eviti tensiunile si certurile este sa fii cat mai discret si sa ai o pozitie neutra cat de mult poti. Concentreaza-te strict pe lucrurile eficiente pe care le ai de facut si care iti aduc progres si nu te lasa dus de val de confuzii ce pot aparea din senin. Mai mult ca sigur ca sunt emotii vechi, rani pe care le-ai mai trait. Solutia este sa ai incredere in tine si in abilitatile tale. Vei gasi timp sa te odihnesti si destresezi cand se incheie ziua si incepe weekendul. Meriti ! Si dragostea este azi impactata de energia dura a lui Marte in cuadratura cu Chiron, vindecatorul de rani.



HOROSCOP GEMENI Este timpul sa te opresti din a te ingrijora constant si sa tot incerci sa controlezi tu fiecare situatie posibila in care te afli, macar si prin vorbit si dorinta de a fi tu la curent cu tot. Lasa lucrurile sa se mai miste si de la sine asa cum este fluxul natural, in special pentru ca ai toate motivele de optimism cu Soarele in zodia ta o luna. Deci stai pe spate, relaxeaza-te si bucura-te de calatorie ! Daca nu stii cum, e timpul sa inveti. Viata te invata, vrei nu vrei. Si dragostea este azi impactata de energia dura a lui Marte in cuadratura cu Chiron, vindecatorul de rani.



