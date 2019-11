HOROSCOP 24 NOIEMBRIE. Gemenii își schimbă abordarea, Săgetătorii sunt plini de energie

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 24 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 23 NOIEMBRIE 2019; Soarele este proaspat instalat pentru o luna in expansiva si optimista zodie Sagetator si una din primele sale “activitati” pe care o are din noua locatie este un trigon cu Chiron, micul astru vindecator al ranilor noastre sufletesti profunde. Chiron este in Berbec si inca retrograd pana pe 13 decembrie iar trigonul este un aspect astral cu efect benefic. Soarele in trigon cu Chiron da drumul vindecarilor sa aiba loc…

HOROSCOP 24 NOIEMBRIE. Exista multa putere in a-ti gasi sensul propriei experiente in viata iar Soarele in Sagetator stie acest lucru. Daca adaugam o doza de autenticitate si curaj, gratie lui Chiron in Berbec, inseamna ca este timpul ca vechi rani sa se vindece. Este vremea pentru o noua perspectiva pe o tema ce pana acum durea. Cineva te poate ajuta in calatoria ta de descoperire si vei simti caldura sufleteasca si recunostinta pentru aceasta sustinere.

Luna este in Balanta tot weekendul, zodia relatiilor, iar focusul tau pe cineva special iti deschide intrebari vindecatoare : Cum sa ne intelegem mai bine ? Mai exista unele dezechilibre de abordat si rezolvat ? Este unul dintre noi cumva nedrept cu celalalt ? Petrecem suficient timp impreuna ? Deciziile nu sunt punctul forte al Balantei dar nici nu iti place sa fii singur acum. Asadar, aduna-ti curajul si fii in contact cu oamenii care conteaza pentru tine.

HOROSCOP 24 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi vei avea o oarecare schimbare de abordare in relatii. Daca in trecut te bazai mult pe emotii si sentimente, acum poti decide ca iti este mai bine sa incerci sa fii mai rational. Daca la prima vedere poti crede ca aceasta schimbare de atitudine te priveaza de fericire, de fapt vei vedea ca duce la relatii mai puternice si stabile pentru ca eliberezi oamenii de presiunea emotiilor tale si esti mai detasat si lucid in toate aspectele.



HOROSCOP 24 NOIEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi te poti decide sa renunti la control si sa te lasi dus de fluxul firesc al vietii. Nu mai doresti sa exerciti presiune nici asupra ta nici asupra altora. Ceva este in aer care se simte diferit. Iti poti exprima nevoile liber. Discuta cu partenerul ce dorinte ai, dar detasat emotional. Relatia va avea doar de castigat din aceasta stare mentala noua.

HOROSCOP 24 NOIEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aspectele prezente planetare de azi iti pot schimba o anumita abordare asupra vietii tale. Poti simti nevoia aproape compulsiva de a adanci relatiile cu oamenii noi intalniti dar si cu cei vechi. Te poti simti atras de cineva nou dar fii atent pentru ca sentimentul poate sa nu fie reciproc. Priveste insa partea luminoasa. De ce sa iti pierzi energia cu cineva caruia nu ii pasa de tine ?

