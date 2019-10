HOROSCOP 24 octombrie 2019. Berbecii e bine să fie temperați la vorbă, Gemenii au parte de surprize plăcute

HOROSCOP. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 24 octombrie 2019. Soarele este deja instalat in zodia Scorpion pana pe 22 noiembrie si ne asteapta o luna buna in care majoritatea ne vom transforma la un anumit nivel, fizic, emotional, mental, spiritual, acolo unde este cazul in functie unde ne aflam in propria calatorie. Scorpionul este cel mai puternic semn zodiacal, un supravietuitor cu resurse inimaginabil de puternice pe care si le obtine scufundandu-se in adancuri si scotandu-le de acolo.

Energia Scorpionului este una de tip secrete, intimitate, introverta pentru ca suntem incurajati de Univers sa ne conectam cu energiile nevazute din noi. Nu poti sa te cunosti mai bine pana cand nu petreci timp cu tine, nu vezi ce se afla in mintea ta, in trupul tau, pana nu iti faci timp sa afli ce vrea de fapt inima ta.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In viata personala, este de folos sa vorbesti cu partenerul despre grijile si preocuparile tale. Fii atent sa nu arunci vina pe umerii persoanei iubite si gandeste-te bine inainte de a deschide gura pentru a nu-ti rani jumatatea. Daca esti singur, da mai multa atentie aspectului fizic si, in curand, vei obtine ceea ce iti doresti.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Te simti pozitiv si plin de energie, lucruri ce au impact si in viata sentimentala. Aduci mai mult soare in relatia de cuplu, lucru ce are un efect pozitiv si asupra partenerului. Nu esti intr-o relatie? Cine indrazneste are de castigat. Daca nu ai vorbit unei anumite persoane despre ceea ce simti pentru ea, azi este ziua in care ar trebui sa o faci. Iar daca esti refuzat, nu trebuie sa iti faci griji: ai de unde alege. Cine stie ce-ti poate aduce viitorul apropiat?

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Fa un efort si incearca sa te apropii mai mult de persoana iubita. In loc sa te inchizi in tine insuti, gandeste-te la o posibilitate prin care sa reaprinzi flacara pasiunii dintre voi. Rupe rutina de zi cu zi si da-i sansa relatiei voastre sa treaca la un alt nivel. Daca esti singur, fii singur ca viata iti ofera cateva surprize placute. Cineva interesant ar putea intra ca o vijelie in viata ta. Asadar, profita de aceasta situatie pentru a-ti schimba in bine viata amoroasa.

