Horoscop 25 aprilie. Berbecii au parte de o zi excelentă, Racii trebuie să nu își consume energia

Este o zi tare buna in care sa stam la taclale cu prieteni, cu familie, direct sau pe skype sau zoom, facand schimb de povesti despre aceste vremuri, impresii, preferabil lucruri placute. Totusi, Mercur face o cuadratura tensionata cu Pluto care de maine va intra in stationare retrograda pana in octombrie.

Atentie pentru ca in mijlocul acestei atmosfera sociabila, oamenii se pot ofensa destul de usor chiar si cele mai constructive puncte de vedere pot fi interpretate sensibil, abrupt sau chiar bolovanos. Insa, fiind in garda, putem sa evitam si sa mentinem conversatiile la un nivel neutru, placut superficial.

De maine se schimba registrul datorita noului eveniment : Pluto retrograd. Multi se tem de planeta regenerarii Pluto. Oare ce va pregati cat timp va fi retrograd pe 2020?

Horoscop 25 aprilie. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Lucrurile trebuie sa mearga bine pentru tine azi, deci nu te ingrijora pentru nimic. Viata nu devine mai usoara mereu pe masura ce avansezi in varsta. Insa tu inveti corect cum sa gestionezi lucrurile. Vei vedea ca acest lucru este real acum, pentru ca sensibilitatea si intelepciunea ta fac posibil sa obtii o perspectiva mai clara. Tu realizezi ca lucrurile sunt mai bune decat le credeai.

Horoscop 25 aprilie. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Cheia pentru tine astazi este sa iti folosesti inima mai mult decat capul. Bazeaza-ti actiunile pe emotii si pe intuitia aceea de a sti adevarul despre o situatie. Faptele te pot insela si induce in eroare. Te poti baza asa de mult pe un mod de a gandi logic si liniar incat nu mai vezi si o alta cale. Este important sa vezi cum sunt interconectate tot felul de zone diferite ale vietii tale.

Horoscop 25 aprilie. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Astazi poti vedea ca oamenii iti vor provoca procesele mintii. Nu fii surprins daca ei par a se certa cu ideile tale. Inima ta poate fi sensibila si orice conflict beligerant te poate afecta adanc. Pe de alta parte, iti poti folosi sensibilitatea sa calmezi o situatie ce trebuie remediata.

Citiți mai multe pe SFATULPARINTILOR.RO