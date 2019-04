HOROSCOP 25 aprilie. Berbecii vor să învețe ceva nou, Gemenii își schimbă cercul social

HOROSCOP. Ziua de 25 aprilie este una intensa din punct de vedere astrologic. Luna este in Carpricorn, Neptun si Saturn fac sextil, Saturn si Pluto sunt in conjunctie, iar Nodul lunar Sud e in Capricorn. Ca sa nu mai vorbim despre Pluto care si-a inceput miscarea retrograda, tot in Capricorn.

HOROSCOP. Rezultatul?



HOROSCOP. Cum se traduce acest context astral? Este totul sau nimic. Nu exista jumatati de masura. Nu exista compromis. Totul se darama, ceva nou apare in loc. In curand, si Saturn va fi retrograd. Ceea ce presupune lectii karmice ce trebuie asumate. Cu cat le intelegi mai repede, cu atat mai devreme incepi “curatenia”, “purificarea” si construirea unei noi structuri. Cea veche nu iti mai este de folos!

HOROSCOP. Luna se conecteaza cu sextilul Saturn-Neptun si te face sa visezi la viitor. Nu mai incape indoiala: vechile credinte mor. Este timpul sa se nasca altele noi!



HOROSCOP BERBEC Ai putea deveni interesat de ideea de a invata ceva nou. Poate te inscrii la facultate sau poate iei niste cursuri de utilizarea calculatorului. Sau poate ti-ai descoperit un nou domeniu de interes pe care vrei sa-l studiezi. Te simti usor plictisit si cauti noi provocari. Vrei sa-ti extinzi cunostintele.

HOROSCOP TAUR Emotional, s-ar putea sa te simti daramat. Simti o greutate ciudata pe care nu o intelegi. Faci eforturi sa le demonstrezi ceilalti, ca ai puterea sa depasesti acest blocaj mental. Iti vei gasi echilibrul doar in momentul in care vei fi cu adevarat cu picioarele pe pamant.



HOROSCOP GEMENI Apar cateva schimbari in cercul tau social. Poate ca nu mai esti cu acelasi grup de prieteni, poate cat ti-ai schimbat interesele, poate ca ai nevoie de altfel de persoane in jurul tau. In curand se prefigureaza o cu totul alta colectie de cunostinte care sa te ajute sa evoluezi.



