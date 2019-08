HOROSCOP 25 AUGUST. Gemenii au oportunități, Leii fac angajamente

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 25 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 25 AUGUST 2019; astazi Luna este tot in Gemeni iar Venus incepe sa flirteze cu rebelul Uranus, deci tot felul de focuri de artificii incep sa se aprinda in inimile noastre.

HOROSCOP 25 AUGUST. Weekendul de dragoste continua. Sau pentru placeri, pentru a te indragosti la prima vedere. Oare vei fi tu acela ? Luna in Gemeni este in elementul sau si sustine sagetile lui Cupidon trimise in toate directiile de trigonul dintre Venus in Fecioara si Uranus in Taur.

HOROSCOP 25 AUGUST. Te poti astepta la o surpriza placuta! Venus si Uranus au puterea de a crea o atmosfera electrizanta pentru amor sau chiar pentru tot felul de situatii norocoase care pot pica din senin cum ar fi un castig peste noapte, pentru ca Venus e planeta dragostei si a banilor iar Uranus a rebeliunilor, intamplarilor spontane, total neasteptate. Orice este posibil azi pe aceste domenii.

HOROSCOP 25 AUGUST. Sunt multe planete in Fecioara in aceste zile si in curand si Mercur va intra in aceasta zodie, deci multa energie mentala concentrata are nevoie si de o echilibrare, ceea ce reuseste sa ne ofere Luna in Gemeni pusa pe flirt impreuna cu Venus si Uranus. Daca mintea tot are nevoie sa se gandeasca insistent la ceva – specialitatea Fecioarei – da-i drept motiv iubirea.

HOROSCOP 25 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi ai o stare plina de incredere in sine asa cum sta bine oricarui Berbec. Fii insa atent pentru ca te poate insoti si o stare de iritare, in special pe acele persoane care te pot intarzia sau deturna de la ce ti-ai propus sa faci. Daca nu ramai concentrat pe tine, orice deraiere te poate costa timp pretios azi si in zilele viitoare. La acest moment, cel mai bine este sa te bucuri de binecuvantarea unui ritm domestic de viata de duminica, fapt ce va trezi un entuziasm mai mare in tine. In materie de amor, Venus si Uranus favorizeaza azi o zi speciala.

HOROSCOP 25 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ai o buna ocazie sa intelegi ca nu iti face bine sa raspunzi la manipularile nimanui si ca a trasa granite sanatoase in relatii, oricare ar fi acestea, este cel mai bun lucru pentru tine si energia ta. E bine sa intelegi ca oricat de multe intentii bune are cineva pentru tine, nu trebuie sa ii permiti sa ia decizii in numele tau si ca doar opinia ta conteaza pentru viata ta. Fa acesti pasi si respecta-te cu adevarat. In materie de amor, Venus si Uranus favorizeaza azi o zi speciala.

HOROSCOP 25 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tu de felul tau esti expus multor oportunitati care mai de care mai pline de viata si te caracterizeaza indecizia de a alege. Insa aceasta duce si la un haos de care nu ai nevoie. Decide-te ce vrei sa experimentezi azi si fii atent si ce iti trimite in cale Universul. Aspecte de familie si/sau imobiliare se pot prezenta si iti pot cere atentia pentru a le vedea si rezolva. Nu poti fi total deschis spre viitor pana cand nu inchizi vechi capitole. In materie de amor, Venus si Uranus favorizeaza azi o zi speciala.

