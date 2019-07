HOROSCOP 25 IULIE. Peștii au idei geniale, Racii au parte de o zi favorabilă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 25 IULIE. Iata horoscopul zilei de azi, JOI 25 iulie 2018. O zi cu adevarat speciala pentru zodii si vei afla in continuare de ce. Marte aflat in Leu face trigon cu Jupiter aflat in Sagetator. Aceasta este cea mai norocoasa zi a verii de pana acum. Crede in tine, crede ca poti si vei reusi. Poti fi omul potrivit la momentul potrivit sis a dai lovitura. Profita de usile care ti se deschid. Poti trage lozul castigator.

HOROSCOP 25 IULIE. Cu ultimul patrar de Luna in Taur care face conjunctie cu Uranus, asteapta-te la surprize de zile mari. Taurul este o zodie careia ii place luxul, deci te indrepti spre locurile luxoase si confortabile.



HOROSCOP 25 IULIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este dificil pentru tine sa faci parte dintr-o echipa si totusi sa muncesti si pentru alta echipa. Daca acesta este cazul tau azi, sa fii linistit pentru ca esti perfect capabil sa arati oricarei echipe cat esti de capabil si sa fii laudat si apreciat pentru competentele tale. Pe increderea de sine trebuie sa te bazezi ! Pana la finele zilei te vei simti incurajat si deci foarte bine.

HOROSCOP 25 IULIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi este o zi in care sa si muncesti din belsug dar si sa te distrezi din si mai mult belsug ! Dimineata te sustine sa muncesti din greu la job, facand totul brici ca sa iti implementezi treburile. Seara insa, te vei pune la patru ace si te pregatesti pentru o vreme de gala cu partenerul. Vei primi insa fix atat cat vei fi dispus sa dai.

HOROSCOP 25 IULIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aerul astral te sustine sa iti te apropii de intalnirea cu perechea potrivita astazi dar si sa te apropii mai mult de actualul partener. Familia inseamna totul pentru tine si vei fi mult mai expresiv azi decat ai fost in ultimul timp cu ei. De fapt, sentimentele tale calde vor fi reciproce in egala masura si vei fi scaldat in iubire neconditionata si nelimitata.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.