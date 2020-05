Horoscop 25 mai. Fecioarele au o zi plină, Capricornii au suișuri și coborâșuri

Artificii si dragoste! Ai o stare de bine, iar libidoul este in crestere. Acum este momentul tau sa stralucesti. Marte te impinge de la spate sa iti invingi inhibitiile.

Mercur se conecteaza cu Pluto si ceva important, profund ajunge la urechile tale. Trebuie sa auzi, trebuie sa constientizezi ce se intampla, fara sa te temi!Mergi inainte cu curaj!

Luna se muta in Rac si face sextil cu Uranus in Taur si trigon cu Marte in Pesti. Instictul natural al Racului este sa aline sis a protejeze. Cam asa vei fi si tu!

Luna este in crestere si vor continua ideile geniale. Iar cuadratura cu Chiron te va face mai sensibil si mai predispus spre vindecarea unor rani din trecut.

Horoscop 25 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te poti astepta ca totul sa mearga conform planului din clipa in clipa. Trebuie sa multumesti celor dragi pentru asta. Ziua iti va fi minunata, avand o stare de spirit pozitiva si fiind plin de energie si dinamism. Asta te va ajuta sa rezolvi multe lucruri si obligatii cu succes.

Horoscop 25 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi este o zi buna pentru tine. Vei vedea probleme ce te-au agitat de ceva vreme cum se evapora si cum vei simti imbunatariri in toate nivelele vietii tale. Cu siguranta asta iti va creste starea de spirit si te vei simti mai calm si relaxat. Se va dovedi ca esti pe calea cea buna.

Horoscop 25 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aceasta zi pare una ca oricare alta, cel putin cea mai mare parte din ea. Ai agenda plina, alergi de colo colo bifand lucruri de pe lista. Dar este o diferenta cruciala. Anume ca stelele zambesc spre tine spre orice pui ca energie acum si asta sigur te duce spre succes absolut. Existenta ta de zi cu zi se va imbunatati in curand exponential. Vorbeste cu prieteni si cunostinte si sigur iti vei salta starea de spirit.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.