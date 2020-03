HOROSCOP 25 MARTIE. Taurii trebuie să fie atenți la riscuri, Leii sunt pregătiți să impresioneze

HOROSCOP 25 MARTIE. Chiron este marele vindecator al astrologiei iar Soarele straluceste raze puternice peste el azi. Asta poate pune lumina peste o rana pe care o ai dar si aduce vindecarea deci nu iti pierde speranta.

In astrologie, Chiron este “taticul” medicinei, deci mai mult decat combinatia dintre energia vindecatoare a Soarelui si Chiron nu poate fi ca sa gasesti optimism acolo unde nu mai credeai ca poate fi. Stai cu problema ta, oricare ar fi ea. Stai cu ea privind-o si stiind ca ea e acolo sa iti fie un mare invatator dar si ca ea va fi vindecata.

HOROSCOP 25 MARTIE. Vorbind de mare invatator, cel mai mare Profesor al Cosmosului este restrictivul si durul Saturn care este de cateva zile in Varsator.

HOROSCOP 25 MARTIE. Saturn in Varsator este unul din cele mai anticipate tranzite astrale ale anului 2020. In Lumina crizei mondiale cauzata de coronavirus, cu efectele sale de domina, Saturn in Varsator pare sa fie un tranzit cheie care ne poate arata incotro se indreapta tot ce se intampla acum.

HOROSCOP 25 MARTIE. Saturn a stat 2 ani si jumatate in Capricorn, expunand binele si mai ales uratul din arhetipul Capricornului : lipsa de integritate, puterea folosita gresit sau abuziv, materialismul si coruptia.

HOROSCOP 25 MARTIE. Acum este randul Varsatorului sa fie luat la analizat de catre Marele Profesor. Pana la finalul acestui tranzit, Saturn va aranja ce trebuie rearanjat …in special tinand cont ca in 2024 Pluto se va muta si el in Varsator, ca sa transforme si revolutioneze complet societatea in care traim.

HOROSCOP 25 MARTIE. Acum, data fiind situatia cu coronavirusul, deja putem anticipa ce ne asteapta pentru ca seamana foarte mult cu energia lui Saturn in Varsator.

HOROSCOP 25 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca ai dat dovada de indecizie in trecut, probabil ca asta a dus la crearea unui haos si toate aceste aspecte trebuie acum rezolvate. Aspecte de familie sau cele care au legatura cu zona imobiliara pot iesi la lumina acum si vei avea corespondente si dialoguri pe aceste teme. Aspecte vechi si nerezolvate iti pot cere atentia si stii bine ca nu poti merge mai departe pana cand nu inchizi aceste vechi capitole.

HOROSCOP 25 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Fii atent azi ca risti sa ai tendinta de a fi excesiv de critic pe sine azi. Multe din ingrijorarile tale nu sunt reale ci doar imaginatii ale unei minti active si tu simti asta deja. Totusi, esti prins periodic in bucle de ingrijorare. Singurul mod de a gestiona cu asta este sa iti comunici fricile catre cineva care este aproape de tine si te va sustine oricum. Ai nevoie de o a doua opinie in legatura cu seriozitatea problemelor inainte sa le consideri a fi chiar probleme.

HOROSCOP 25 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi, egoul tau te poate bloca sa si actionezi si sa si gandesti in acelasi timp. Din acest motiv risti sa nu poti privi in ochi o persoana de autoritate. Fie ca este bine sau nu, iata un gand pe care il ai de purtat cu tine. Esti sfatuit sa dai dovada de tact si diplomatie pentru ca nu iti poti permite sa deteriorezi relatia cu aceasta persoana doar pentru ca ai emotii negative.

