HOROSCOP 25 NOIEMBRIE. Săgetătorii sunt sensibili, Gemenii au o zi grozavă pentru creativitate

HOROSCOP 25 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 25 NOIEMBRIE 2019; incepe o saptamana excelenta, cu evenimente astrale ce ne vor bucura si spre care ne punem speranta de mai bine. Mercur a iesit din retrograd, zilele acestea iese si Neptun iar Luna Noua ne aduce un nou inceput special. Acum, Luna este in Scorpion iar planeta iubirii Venus este in ultima sa zi in Sagetator. De maine, Venus e in Capricorn trei saptamani, pana pe 20 decembrie. Capricornul este cel mai ambitios si totusi realist semn zodiacal. Iubirea si puterea vor merge mana in mana cand planeta dragostei e in Capricorn si vom impresiona in multe locuri in care ajungem…si ne vom urca sus de tot pe scara norocului si a succesului !

Banii, statusul si puterea sunt la mare voga cand Venus e in Capricorn unde va fi pana aproape de Craciun.

HOROSCOP 25 NOIEMBRIE. Luna in Scorpion de azi se pregateste sa se reinnoiasca maine, devenind complet neagra si fiind in Sagetator. Foloseste ziua de azi ca sa rezolvi ultime ramasite din trecut, sa iti inlaturi demonii si sa te pregatesti pentru un start proaspat maine !

HOROSCOP 25 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te poti astepta sa simti mai multa caldura in contactele tale cu alti oameni azi. Relatiile tale vor avea ceva fin si dulce in ele iar sentimentul de a-ti pasa nu va fi strain. Si vei vedea ca si oamenii vor fi brusc mult mai atenti si sensibili. Universul este ca o mare familie fericita. Te poti increde in alti semeni. Nu te teme sa vorbesti despre cele mai profunde trairi pe care le ai cu un prieten de suflet.

HOROSCOP 25 NOIEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nu vei fi dezamagit de ziua de azi. In urmatoarele zile iti vei pune deoparte mintea analitica si iti vei lasa sentimentele sa te ghideze. Vei fi atent la oamenii pe care ii iubesti. Daca cineva are nevoie de ajutorul tau, vei fi printre cei de baza in a salva. Si frumos este ca ii vei scuti pe oameni de prelegeri cu privire la ce au facut gresit !

HOROSCOP 25 NOIEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi grozava pentru creativitate, in special acel tip care arata stilul tau special de om. Esti productiv, desi ce creezi este o doar o reflectie a ce simti. Exprima-te liber, fii autentic cu stilul tau si foloseste-ti sentimentele drept sursa de inspiratie. Asa ii inspiri si pe ceilalti sa fie sinceri cu ei insisi.

