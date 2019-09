HOROSCOP 25 SEPTEMBRIE. Fecioarele trebuie să se bazeze astăzi pe intuiție, Taurii au o atitudine foarte pozitivă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 25 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 25 SEPTEMBRIE 2019; astazi, Venus planeta relatiilor este in cuadratura cu durul, seriosul si karmicul Saturn iar relatiile devin hiper-serioase acum. Saturn este iesit proaspat din retrogradul sau din acest an si e pus pe fapte mari si profunde. Si Nodurile Lunare sunt implicate in dinamica astrala a acestei zile si stim ca ele semnifica destinul nostru karmic, de unde venim, incotro ne indreptam si de ce.

Relatia unei relatii poate fi decisa chiar azi. Poate fi o relatie personala, una de afaceri sau finantele trec la o verificare a realitatii lor. Orice apare azi perntru tine, acorda-i atentie. Nu este doar o idee temporara. Este ceva ce are istorie si care coace o viitoare mare decizie, intr-o forma sau alta.

HOROSCOP 25 SEPTEMBRIE. Aspectele astrale ale zilei de azi definesc o intersectie majora de drumuri. Gandeste-te ce se intampla pentru tine intre luna mai si mijlocul lui iulie. Un aspect care era important atunci se pare ca revine acum. Cel mai probabil implica relatiile, parteneriatele si sustinerea, fie ca este vorba in interiorul unui grup de oameni, cu partenerul, cu finantele sau cu un partener de afaceri. Exista acum un moment al adevarului. Lucrurile devin clare ca cristalul pe acest plan si iti ghideaza decizii importante de luat in continuare.

HOROSCOP 25 SEPTEMBRIE. Luna este azi in Leu de unde poate sa ne ajute considerabil si este o veste buna. Venus are acum nevoie de tot ajutorul pe care il poate primi pentru relatiile noastre, avandu-l pe durul Saturn peste ea ca o gramada de caramizi pe umeri !

HOROSCOP 25 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O discutie cu o ruda sau un vecin te poate pune intr-o dispozitie foarte buna inca din zori de zi. Poate ca primesti vesti interesante de la aceasta persoana ori vorbe de incurajare sau chiar un cadou. Asculta si bucura-te de orice interactiune azi insa fereste-te cat poti de mult de barfe. Unele nici nu contin realitate, deci tine pentru tine orice informatie. Intr-o zi cu asemenea aspecte astrale karmice pe relatii, chiar si o vorba inofensiva dusa mai departe despre altcineva poate crea deteriorari de relatii.

HOROSCOP 25 SEPTEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Atitudinea ta pozitiva te ajuta azi sa faci actiuni pozitive in mai multe situatii. De aici vei culege beneficii pe termen lung mai ales in relatiile cu oamenii implicati in aceste situatii. Daca totusi cineva incearca sa te implice in altercatii, nu iti pierde starea calma si prezinta-ti punctul de vedere cu fermitate si demnitate, insa fara iz conflictual. Intr-o zi cu asemenea aspecte astrale karmice pe relatii, chiar si o inofensiva galceava poate crea deteriorari de relatii.

HOROSCOP 25 SEPTEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este bine ca astazi sa ai o atitudine smerita ca sa poti naviga cu usurinta printre relatiile cu prietenii tai, fara sa apara urma de conflict. Poate ca nu iti dai seama ca ai afisat un aer arogant in ultima vreme cu unele persoane. Asadar, foloseste ziua de azi cu aspectul sau astral karmic puternic orientat pe relatii ca sa iti analizezi activitatile trecute in loc sa ii critici pe altii. Este o oportunitate rara pentru tine sa faci asta si ai face bine sa profiti de aceasta stare de reflectie ca sa te apropii mai mult de tine.

