HOROSCOP 26 APRILIE. Berbecii nu trebuie să se lase influențați, Gemenii au o zi perfectă pentru planuri

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 26 APRILIE. Luna se “muta” din Capricorn in Varsator. O zi intensa care aduce o noua perspectiva. Varsatorul este despre “noi”. Ce poti face tu impreuna cu ai tai? Ce va uneste?

HOROSCOP 26 APRILIE. Dar asta nu este tot. Luna in Varsator face cuadratura cu Uranus in Taur si sextil cu Chiron in Berbec. Simti ca te trezesti. Stii ce vrei sa faci. Esti pregatit pentru viitor. Iti gasesti noi aliante, noi prietenii. Iti gasesti dragostea. Vineri seara iti poate creste interesul pentru amor. Dragostea pluteste in aer. Flirtul si discutiile siropoase sunt in “meniul” serii.



HOROSCOP 26 APRILIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

S-ar putea sa simti ca cineva te provoaca si iti pune intrebari la care iti este greu sa raspunzi. Vrei sa-ti schimbi convingerile? Crezi ca are rost sa iti schimbi opiniile? Ce ai de castigat, ce ai de pierdut? Tu esti singurul in masura sa hotarasca daca sa te schimbi sau nu. Nu lasa pe nimeni sa te influenteze.

HOROSCOP 26 APRILIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

S-ar putea sa ti se para foarte usor sa fii in top azi. Planuiesti totul in amanunt si iti urmaresti scopurile cu foarte mare atentie. Si, totusi, nu lasa furia sa te deturneze de la ceea ce ai de facut. Poti apela la ajutorul cuiva drag ca sa ramai pe drumul tau in aceasta perioada.

HOROSCOP 26 APRILIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O zi perfecta pentru planuri. Fa-ti timp si analizeaza ce vrei cu adevarat. Fara sa-ti faci o lista de prioritati nu ai cum sa-ti atingi obiectivele. Asa cum nu poti construi o casa fara planul arhitectului, la fel nu ai cum sa-ti construiesti viata in haos.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.