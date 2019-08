HOROSCOP 26 AUGUST. Leii câștigă bani din senin, Vărsătorii sunt intuitivi azi în iubire

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 26 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 26 AUGUST 2019; saptamana incepe bine si avem motive sa fim optimisti pentru ce ne aduce finalul acestei veri. Astazi are loc un minunat aspect astral intre Venus, planeta iubirii si banilor, si Uranus cel imprevizibil. Trigonul este aspectul astral in care intre doua planete de pe harta cereasca exista un unghi de 120 grade, cel mai bun ce poate exista in astrologie pentru ca planetele implicate se sustin reciproc si isi amplifica una alteia calitatile, exercitand o dubla influenta pozitiva.

HOROSCOP 26 AUGUST. Cu alte cuvinte, Venus in trigon cu Uranus inseamna ca suntem in dispozitie pentru ceva diferit, special, cu inima deschisa spre ciudat, bizar, imprevizibil.

Fie ca doar te bucuri de viata sau esti gata sa te indragostesti, azi este o zi mare in acest sens care deschide o intreaga saptamana cu aceasta energie.

HOROSCOP 26 AUGUST. Dealtfel, este o saptamana cu totul speciala pentru ca toate planetele aflate in Fecioara acum vor fi in trigon cu rebelul Uranus in Taur : Marte, Venus si Soarele !! Ce inseamna pentru noi ? Inseamna ca este una din cele mai importante saptamani ale vietii noastre, plina de entuziasm si de minunatii pentru ca trigonul este un aspect astral armonios care ne indeamna sa ne bucuram de viata cat se poate de mult si bine.

HOROSCOP 26 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Fii pregatit pentru o oportunitate neasteptata. Sociabila Venus isi combina calitatile cu cele ale imprevizibilului Uranus in zona dedicata muncii si banilor pentru zodia ta, deci este un moment bun sa fii in contact cu cineva ce are gandire progresista si care iti poate deschide o usa profesionala importanta. Alegerea persoanei potrivite este cruciala. Vestea buna este ca, daca esti atent la intuitia ta, vei fi efectiv condus spre cineva pe care il poti considera prieten si care e in acord cu scopurile tale. Mai mult, demonstrandu-ti creativitatea si talentul pentru inovatie iti va aduce recunoastere. Iti este clara viitoarea directie profesionala, Berbecule?

HOROSCOP 26 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Coordonatoarea ta Venus isi combina calitatile cu cele ale imprevizibilului Uranus aflat in zodia ta iar asta iti aprinde cu intensitate magnetismul. Tu ai puterea de a atrage oameni care vor sa se scalde in lumina ta in calitate de iubire, prieten, partener creativ sau orice alt rol ai dori sa il umpli. Daca doresti sa gasesti dragostea, doar fii tu insuti si vei atrage spontan atentia cuiva special. Asadar, Taurule, care iti este dorinta pentru azi si pentru saptamanile urmatoare ? Daca ai claritate ce vrei, iti vei creste sansele de a manifesta rezultatul ideal la momentul potrivit.

HOROSCOP 26 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Venus isi combina calitatile cu cele ale imprevizibilului Uranus in zona ta domestica si iti poate aduce o subita intelegere despre radacinile tale, ajutandu-te sa fii conectat cu familia ta la un nivel profund psihic. Poate sa implice pe cineva cu care traiesti, o ruda dintr-o alta viata sau poate fi vorba de un tipar de familie pe care acum il vezi si care dateaza din vremuri foarte indepartate. Intuitia ta te va inspira sa faci o schimbare ca sa iti infrumusetezi viata interioara si sa iti cresti vibratia in mediul familial.

