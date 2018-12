HOROSCOP 26 decembrie. A doua zi de Crăciun e plină de mesaje astrale

HOROSCOP. Iată horoscopul zilei de MIERCURI 26 DECEMBRIE 2018 si Craciun fericit tuturor ! Si cine a spus ca Universul nu aseaza parca “cu mana” miscarea astrelor pentru a ne fi de ajutor in fiecare clipa ? Astazi Luna este inca in festivul Leu, asa cum a fost si ieri. Cu Luna in Leu, bucura-te de aceasta zi cu prietenii si familia si sarbatoreste sa fii un copil mare (sa ridice mana cine nu e un copil mare in preajma bradului de Craciun !) cat de mult poti!



HOROSCOP Distractia este in continuare cuvantul la ordinea zilei. Nu ai nimic de facut decat sa fii. Luna in trigon cu Uranus te face sa simti si entuziasm. Este dezordine in casa ? Lasa pe mai tarziu. Pana pe seara bucura-te de aceasta stare calda, generoasa si electrizanta a atmosferei celei de-a doua zi de Craciun.

HOROSCOP Apoi, Luna se muta in Fecioara si abia de acum ne pregatim sa ne ocupam sa ne punem casa la punct dupa zilele de musafiri si pregatiri. Cine sa ne ajute la curatenie si ordine impecabila daca nu Fecioara, harnicuta zodiacului ? Acum chiar iti face placere sa despachetezi, sa impachetezi, sa pui in cutii lucruri si sa freci pana la perfectiune. Spor sa ai !



HOROSCOP Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :



HOROSCOP BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



HOROSCOP Conversatiile de la masa din a doua zi de Craciun pot sa seteze tonul pentru saptamani la rand, cu vibratii pozitive de la prieteni si familie. Ai putea sa te simti cu inima plina de la discutiile de la masa si de la sugestiile si posibilitatile ce ti se contureaza. Apoi, indiferent cat e de important viitorul, da-ti permisiunea sa te bucuri cu adevarat de prezent si de clipele de sarbatoare.

HOROSCOP TAUR (21 aprilie – 21 mai)



HOROSCOP Cineva ar putea fi dornic sa ii spui mai multe despre tine, dar in ciuda sustinerii astrale, poate preferi sa iti tii gandurile pentru tine. Poate ai motive pentru asta. Unul din ele este acela de a-ti dezvolta planuri noi dar fara sa le impartasesti inca cu nimeni. Daca e asa, nu te simti presat de nimeni, mergi in ritmul tau.

HOROSCOP GEMENI (22 mai – 21 iunie)



HOROSCOP In timp ce planetele iti dau sustinere pentru a avea o pozitie lipsite de compromisuri, tu ai putea sa sari peste orice discutie serioasa si sa te implici in glume si in vorbe mai lejere. Da, te poti ocupa de o situatie dificila chiar daca esti cu familie in jur, insa este un timp si un loc pentru tot. Deocamdata, toata lumea merita sa se bucure de partea mai senina a vietii asa cum apare ea de sarbatori.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.