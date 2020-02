HOROSCOP 26 FEBRUARIE. Berbecii trebuie să se bazeze pe instincte, Racii trebuie să fie calmi

HOROSCOP 26 FEBRUARIE. Nu stii inca ce sa faci cu ea? Este in regula. Detaliile pot sa nu fie foarte clare, insa un lucru este cert: ti se recomanda sa actionezi in baza a ce inveti azi. Este vorba de o piesa cheie in puzzle si nu o poti ignora. Poate fi vorba de o idee care va conta mult pentru viitorul tau, iar Luna este in Berbec si ne sustine la actiune.

HOROSCOP 26 FEBRUARIE. Aceasta informatie vine la lumina spre ajutorul nostru, gratie lui Mercur si Soarelui. Lasa-te inspirat, da drumul vechiului, permite vietii, puterii si dinamismului sa intre in experienta ta. Nu uita, e vorba de energia Soarelui care ne transmite mereu ca noile inspiratii duc la noi actiuni si la noi linii de destin. Da-i drumul, tot inainte si fa ce e corect si bine pentru tine, fara ezitare.

HOROSCOP 26 FEBRUARIE. Vei descoperi pe durata zilei despre ce este vorba. Dar tocmai pentru ca e vorba de o oarecare neclaritate (pentru ca Mercur cel mental e retrograd) este nevoie de multa credinta (punctul forte pe care Pestii ni-l aduc). Ai credinta si incredere in imaginatia ta, in divin, in intuitie, in Dumnezeu, in orice iti pui tu credinta.

HOROSCOP 26 FEBRUARIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Lasa-ti instinctele hranitoare sa straluceasca. Bazeaza-te pe al saselea simt pe care il ai. Daca lucrurile devin mai dure, tine minte ca tu ai abilitatea sa iti mentii calmul si sensibilitatea. Nu doar ca este un instrument extrem de important, dar este esential pentru a mentine orice tip de stabilitate a oricarei situatii. Ramai realist si cu picioarele pe pamant. Sanatatea ta mentala depinde de asta.

HOROSCOP 26 FEBRUARIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Inima si emotiile sunt pe aceeasi pagina dar s-ar putea sa nu fie pe aceeasi pagina pe care vrei tu. S-ar putea sa te tot gandesti la un eveniment din trecut. Ceea ce era candva fericit, acum te poate lasa sa te simti ca si cum e ceva rupt in tine in interior. Focuseaza-te pe prezent si lasa trecutul sa fie istorie. Viitorul depinde de cum iti traiesti prezentul.

HOROSCOP 26 FEBRUARIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi in care sa stralucesti in fiecare mod posibil. Exista o concentrare de energie in favoarea ta, deci actioneaza curajos si fara ezitare. Emotiile tale iti conduc calea si inima este imediat alaturi sa te sustina. Urmeaza aceste forte importante. Lasa sa fie acum startul unei calatorii entuziaste intr-un nou roller coaster plin de aventuri. Este timpul potrivit pentru ca tu sa conduci si sa coordonezi o situatie.

