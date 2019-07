HOROSCOP 26 IULIE. Fecioarele au parte de tensiune la muncă, Săgetătorii au parte de o zi stimulantă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 26 IULIE. Iata horoscopul zilei de azi, VINERI 26 iulie 2019. Luna leneveste in zodia Taur si te poti simti mai relaxat decat de obicei. Cu totii avem ceva din zodia Taurului, indiferent in ce zodie suntem. Poate ca esti Taur cand vine vorba de bani, de relatii, de casa, de job. Ai parte de armonie si iti doresti si sa-ti securizezi teritoriul. Pentru ca asa este Taurul, obsedat de securitate si siguranta.

HOROSCOP 26 IULIE. Apoi, ii avem pe Saturn si Nodurile Lunare care provoaca sa imbunatatesti ceva din viata ta. Noroc cu sextilul cu Neptun care activeaza zona imaginatiei si vei sti ce ai de facut. Desi Pluto va face lucrurile putin mai dramatice decat par, ai nevoie de o schimbare.

HOROSCOP 26 IULIE. Si sa nu-l uitam pe Mercur retrograd care inca se mai joaca cu noi. El vine sa-ti reaminteasca faptul ca ai lasat ceva neterminat. Un cerc este in continuare deschis si se pierde prin el energie. Analizeaza relatiile vechi, ideile sau proiectele nefinalizate. Mergi intr-un loc care iti aduce la lumina amintiri, sentimente vechi pe care le poti vindeca astfel.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP 26 IULIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca ai simtit dorinta de a scrie, acum este timpul sa pui in practica. Nu duci lipsa de imaginatie. Problema poate fi ca ai o dificultate sa iti iei creatia in serios. Nu te gandi sa devii scriitor in sensul adevarat al cuvantului. Doar scrie ! Si nu ezita sa ii lasi si pe altii sa citeasca ce ai scris. Exista oameni care vor fi foarte inspirati de ce ai tu de asternut pe hartie, fie ca e imaginatie fie ca e relatare reala cu emotie.

HOROSCOP 26 IULIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Indrazneste sa iti exprimi ideile fara frica de ridicol. Asta este ceea ce are actuala configuratie planetara de transmis spre tine astazi. Si este exact ce ai nevoie sa auzi, pentru ca frica de ridicol este in general calcaiul lui Ahile pentru tine. Provocarea pentru tine este sa spui clar ce gandesdti fara sa te referi sau sa imprumuti ideile altora. Hai indrazneste !

HOROSCOP 26 IULIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai un dar special de a face o situatie sa para mai putin dramatica decat este. Astazi poti fi martorul a tot felul de crize. Vei fi cel care ii linisteste pe oameni si cel la care altii pot veni cu o situatie in mod obiectiv fara panica si exagerare. Asta, cuplata cu calmul tau legendar, fac o combinatie excelenta.

