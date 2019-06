HOROSCOP 26 IUNIE. Taurii trebuie să-și adune gândurile, Berbecii duc lipsă de productivitate

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 26 IUNIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 26 IUNIE 2019; Luna este si azi in curajosul Berbec deci nu e zi pentru ezitari. Cine ezita, pierde. Nu te mai gandi, fa ce ai de facut ! Luna este in armonie azi cu Jupiter planeta norocului si cu Venus planeta iubirii, dand relatiilor un salt de energie fantastic.

HOROSCOP 26 IUNIE. Daca sunt aspecte urgente ce au nevoie de atentia ta, azi este timpul sa te ocupi de ele. Nu e o zi sa privesti inapoi, asta transmite Luna in Berbec care si-a pus armura si este pregatita sa cucereasca lumea alaturi de tine. Esti si tu ? Ti se extind granitele de curaj si determinare. Esti pregatit sa te aventurezi pe un nou teritoriu ?

Sa treci primul o linie de sosire sau sa infigi steagul victoriei pe un nou loc cucerit ? Nimic nu face sangele Berbecului sa circule mai bine decat sa stie ca depaseste dificultati si invinge orice ar fi. Uneori victoria implica si niste provocari, esti gata sa ti le asumi ?

HOROSCOP 26 IUNIE. Comunicarea este inca putin emotionala azi, fiind ultima zi a lui Mercur in zodia Rac. De maine, Mercur se muta in Leu si iti va fi mult mai usor sa stralucesti in ceea ce spui, sa impartasesti glume si sa razi fara sa te temi ca poate calci pe cineva pe sensibilele picioare…



HOROSCOP 26 IUNIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mentine-ti o stare de spirit jucausa in timp ce gestionezi treburi presante azi. Este usor azi sa te iei foarte in serios si la fel si pe altii, dar atunci apar tensiunile si luptele de putere. Daca gasesti momente ocazionale de umor, nu te ingrijora ca iti scade autoritatea sau productivitatea. Elibereaza presiunea despre ce ai de facut si nu te mai gandi obsesiv la rezultatul final. O colaborare creativa iti va da solutia pentru orice problema ar aparea. Lasa egoul deoparte si coopereaza.

HOROSCOP 26 IUNIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Freamatul si agitatia din lumea ta de azi pot fi destul de solicitante, in special daca tu doar vrei sa iti tragi sufletul si sa iti aduni gandurile. Nu vor fi treburi de viata si de moarte azi dar orice ar fi peste zi, iti prinde bine sa vorbesti ce gandesti cu membrii de familie sau cu colegii. Discuta subiecte intime si secrete sensibile cu oamenii care stii ca te sustin oricum. Cand esti familiar emotional cu cineva, ai revelatii mari si cresti mult ca om. Un om intelept spunea “Increderea se construieste in momentele foarte mici.”

HOROSCOP 26 IUNIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Se pare ca iesi dintr-o ceata mentala recenta ce ti-a afectat si relatiile personale. Acum vine randul sa iti tragi sufletul si sa capeti vant in pupa cu Mercur care va iesi din Rac – a carui energie aici nu a fost cea mai fericita pentru tine – si va intra in Leu de maine si deja simti ca e mai bine. Din fericire, vei descoperi acum ca altii sunt mai mult decat dispusi sa asculte ce ai de spus fara discordia sau emotionalitatea exagerata din ultimele saptamani. Paradoxal, cand iti impartasesti indoielile iti intaresti mai mult prieteniile.

